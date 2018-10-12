Diriliş Ertuğrul yeni sezon için flaş gelişme! Diriliş ne zaman başlıyor?
Yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olan Diriliş Ertuğrul, oyuncu detaylarıyla gündemde yer alıyor. Dizinin yeni sezonu için önemli isimlerle anlaşan yapım ekibi, çekimlere de tüm hızıyla devam ediyor. Hande Soral, Armağan Oğuz gibi isimlerin yanına Kimya Gökçe Aytaç'ın da eklendiği dizide, Burak Özçivit konusu ise resmi açıklamanın gelmemesi dolayısıyla belirsizliğini sürdürüyor. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, diziye katılan yeni isimler ve detaylı bilgiler
Diriliş Ertuğrul yeni sezon için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Bir süredir devam eden Osman Gazi konsepti iddialarına dizinin resmi sosyal medya sayfası üzerinden yanıt verilmesinin ardından Burak Özçivit'in durumu merak konusu oldu. Diziye katılıp katılmayacağı konusu araştırılmaya devam edilirken, konuyla ilgili önemli bir iddia Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu'ndan geldi. Peki, tüm bu gelişmelerin yanı sıra birçok kişinin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar
DİZİYE YENİ OYUNCU KATILIMI SÜRÜYOR
Kayı Obasının Söğüt'e göç ettiği yeni sezonda, diziye yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Hande Soral'ın Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın olarak dahil olduğu diziye, daha önce Dağ filmi ve BÖRÜ dizisinde rol alan Armağan Oğuz ise Ataç karakteriyle katıldı.
Diziye dahil olduğu ortaya çıkan isimler arasında, Umur Bey karakteri ile Ünal Silver, Evdokya karakteri ile Kimya Gökçe Aytaç yer alıyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Son iki haftadır TRT yayın akışında yeri gözlenen Diriliş Ertuğrul'dan sevindirici haber geldi. TRT 1'in haftalık olarak yayımladığı yayın akışı bilgileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul, 17 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.
Diriliş Ertuğrul'un çarşamba günü yeni bölümüyle mi yoksa tanıtım bölümüyle mi izleyici karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
BURAK ÖZÇİVİT İÇİN 'ANLAŞMA' İDDİASI
Uzun zamandır dizinin gündeminde yer alan Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul'a katılacağı iddiası, Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu tarafından gündeme getirildi. Eyüboğlu, oyuncuyla yapım şirket arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği ve 'Osman Gazi' konsepti için el sıkışıldığını yazdı. İşte, merak edilen o ifadeler;
"Yeri gelmişken Burak Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim.
Tekden Film'le 'Diriliş Osman Gazi'yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Burak Özçivit, 'Diriliş'e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra 'Diriliş Osman Gazi' olarak başlayacak.
TRT 1'in dizisiyle, eşi Fahriye Evcen hamileyken anlaşan Burak Özçivit, Allah kısmet ederse 'Diriliş Osman Gazi' başladığında baba olacak."
TRT 1 KOORDİNATÖRÜ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile Diriliş Ertuğrul dizisinin geleceği hakkında konuşan Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan, yazısında dizi hakkında önemli detaylara yer vermişti. Zeydan'ın, 'Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak.' açıklamasıyla açık kapı bırakması dikkat çekmişti. İşte, o açıklamalar;
"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."
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