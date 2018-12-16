Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Mevlana detayı dikkat çekti
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Selcan Hatun’un geri dönüşünün ön plana çıktığı Diriliş Ertuğrul 128. bölüm fragmanında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Mevlana oldu. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölümünden ilk görüntüler
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanıyla hem önemli ipuçları verdi hem de meraklandırdı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizinin 19 Aralık tarihli bölümünde obaya geri dönen Selcan Hatun, Ertuğrul Bey’e bir mesaj iletiyor. Moğolların Ahi Evran, Tapduk Emre ve Mevlana gibi alimleri öldürmek istediğini anlayan Ertuğrul, Aksakallılarla görüşmek için harekete geçiyor. İşte, bu gelişmeleri ortaya seren Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gündüz, Irene sayesinde İlbilge’nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos’la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya’dan Dragos’la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul’dan Gündüz’ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz’ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz’ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz’ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti…
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