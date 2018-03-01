Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanıdan ölüm fermanı yazıldı mı?

Diriliş Ertuğrul son bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Zehirlenmesinin ardından Keykubadiye Sarayı'na acilen götürülmesi gereken sultan, oba beyinden oğlu Kılıçarslan'ın korunmasını istemiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte, son bölümün ardından yeni bölüm hakkında bazı bilgiler
109. YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR
Sultan Aleaddin Keykubat'ın zehirlenmesi ve acilen Keykubadiye Sarayı'na götürülmesinin ardından gözler, boşalan tahta çevrilmişti. Sultanın yokluğunu fırsat bilen Emir Saadettin Köpek, boşalan bu tahtı ele geçirmek için planlarını hayata geçirmekte geç kalmadı. Kovulduğu saraya bu kez iktidar olarak geleceğini kendi dilleriyle söyleyen Sadettin Köpek, Sultan Saadettin olmanın vaktinin geldiğini ifade etti. Annesinin Emir Saadettin Köpek ile bir bağlantısının olduğunu düşünen Gıyasettin ise bir anda fikir değiştirerek Ertuğrul Bey'in ölmesini gerektiğini düşünmüştür. Peki, oba beyi tüm bu olanlar karşısında neler yapacaktır?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sultan, Ares’in itiraflarından sonra Emir Saadettin’i zindana attırmış, nihai kararını sefere gitmeden evvel vereceğini söylemişti. Sultan, sefere gitmeden önce kararını açıklamış, Emir Saadettin’e itham edilen suçların araştırılmasına ve Emir Saadettin’in görevinden azline karar vermiş, Ertuğrul bu karardan hiç memnun olmamıştı. Her şeye rağmen Ertuğrul sözünde durup Ares’i serbest bırakmış, Emir Saadettin ise her şeyi itiraf eden Ares’i öldürmek için peşine adam göndermişti. Göktuğ ve adamları Ares’i yakalamış fakat Ertuğrul yetişip Ares’i onların elinden kurtarmıştı. Ares, Ertuğrul’un kendisi için yaptıklarından etkilenmiş ve Müslüman olmuştu.
Emir Saadettin’in hak ettiği cezayı almadığını düşünen Ertuğrul ne yapacak? Emir Saadettin’in sultana karşı girişeceği hareketlere mani olabilecek mi? Kendisine iyice düşman olan saray erkânıyla nasıl mücadele edecek?
Emir Saadettin, Ertuğrul’un Göktuğ’u öldürüp kendisine göz dağı vermesinden sonra ne yapacak? Ertuğrul’a mani olmak ve onu ortadan kaldırmak için ne gibi bir plan yapacak? Sultana da kinli olan Emir Saadettin, ondan intikam alabilecek mi?
Turgut ve Bamsı, Aslıhan ve Hafsa’yı Titan’ın elinden kurtarmış fakat Hafsa baygın bir halde yere yığılmıştı. Hafsa’nın durumu ne olacak? Karnındaki bebeğine bir zarar gelecek mi? Bamsı ve Turgut, Titan’dan intikam almak için nasıl harekete geçecek?
Müslüman olan ve bundan sonra Ertuğrul’la yoldaşlık edecek Ares’i neler bekliyor? Mahperi Hatun ve Altunaba’nın, sultanın vasiyetinin tersine Şehzade Gıyaseddin’i tahta geçirme planları nasıl işleyecek? Ertuğrul bu planları bozabilecek mi?
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