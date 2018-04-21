Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadettin Köpek’ten sonra…
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Tarihi Trt dizisi Diriliş Ertuğrul’un son bölümüne Sadettin Köpek’in infazı damga vurmuştu. Murat Garipağaoğlu’nun hayat verdiği Emir Sadettin Köpeğin ölüm sahnesi nefeslerin tutulmasına sebep olmuştu. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında! Peki Diriliş Ertuğrul 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul dizisinin 18 Nisan tarihli bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman araştırmaları da başladı. Uzun süredir beklenen gelişme 115. bölümde yaşandı, Ertuğrul Bey, amansız düşmanı Sadettin Köpek'in kellesini aldı. Diriliş Ertuğrul son bölümünün en çok konuşulan gelişmesi olan bu sahne sosyal medyaya da damga vurdu. Dizinin kötü karakteri Sadettin Köpek'in ölümü ardından neler olacağını merak eden izleyiciler heyecanla fragmanı araştırıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
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