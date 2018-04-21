Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadettin Köpek’ten sonra…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.04.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadettin Köpek’ten sonra…

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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadettin Köpek’ten sonra…

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Tarihi Trt dizisi Diriliş Ertuğrul’un son bölümüne Sadettin Köpek’in infazı damga vurmuştu. Murat Garipağaoğlu’nun hayat verdiği Emir Sadettin Köpeğin ölüm sahnesi nefeslerin tutulmasına sebep olmuştu. Şimdi ise gözler yeni bölüm fragmanında! Peki Diriliş Ertuğrul 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 18 Nisan tarihli bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni fragman araştırmaları da başladı. Uzun süredir beklenen gelişme 115. bölümde yaşandı, Ertuğrul Bey, amansız düşmanı Sadettin Köpek'in kellesini aldı. Diriliş Ertuğrul son bölümünün en çok konuşulan gelişmesi olan bu sahne sosyal medyaya da damga vurdu. Dizinin kötü karakteri Sadettin Köpek'in ölümü ardından neler olacağını merak eden izleyiciler heyecanla fragmanı araştırıyor. Peki Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…


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