Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Bamsı ölecek mi?
Diriliş Ertuğrul dizisinin 145. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 44 saniye uzunluğundaki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanına Bamsı’nın ölümle burun buruna geldiği an damga vurdu. Kılıçla yaralanan Bamsı’nın akıbeti merak ediliyor. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti.
Diriliş Ertuğrul dizisi 17 Nisan Çarşamba akşamı 144. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi dizinin son bölümünde Ertuğrul canı tehlikede olan Bamsı'ya yardım için harekete geçti. Son bölüm finaline ise idam sahnesi damga vurdu. Halktan büyük tepki alan Dragos idam edilmek üzere meydanda çıkarıldı. Dragos’un akıbetini merak eden izleyiciler, yeni fragmanda ise Bamsı’nın başına gelenlere tanık oldu. Kılıç yarası alan Bamsı’nın akıbeti Diriliş Ertuğrul dizisinin 145. Bölümünde belli olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey, Uranos’u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur. Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı ister. Ertuğrul Bey, oyunları anlamış, fakat Bamsı Ertuğrul Bey’in sözünü dinlememiştir. Ertuğrul Bey, Bamsı ve oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun, abisi Beybolat’ın gerçek yüzünü görecek mi?
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