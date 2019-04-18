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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Bamsı ölecek mi?

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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Bamsı ölecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 145. Bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 44 saniye uzunluğundaki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanına Bamsı’nın ölümle burun buruna geldiği an damga vurdu. Kılıçla yaralanan Bamsı’nın akıbeti merak ediliyor. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti.

Diriliş Ertuğrul dizisi 17 Nisan Çarşamba akşamı 144. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi dizinin son bölümünde Ertuğrul canı tehlikede olan Bamsı'ya yardım için harekete geçti. Son bölüm finaline ise idam sahnesi damga vurdu. Halktan büyük tepki alan Dragos idam edilmek üzere meydanda çıkarıldı. Dragos’un akıbetini merak eden izleyiciler, yeni fragmanda ise Bamsı’nın başına gelenlere tanık oldu. Kılıç yarası alan Bamsı’nın akıbeti Diriliş Ertuğrul dizisinin 145. Bölümünde belli olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Uranos’u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur. Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı ister. Ertuğrul Bey, oyunları anlamış, fakat Bamsı Ertuğrul Bey’in sözünü dinlememiştir. Ertuğrul Bey, Bamsı ve oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun, abisi Beybolat’ın gerçek yüzünü görecek mi?

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