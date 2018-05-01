Diriliş Ertuğrul yeni bölüm 2. fragmanında Osman Gazi doğuyor
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 2 Mayıs tarihli Diriliş Ertuğrul 116. bölümünde Ertuğrul'un 3. oğlu, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de kurucusu olacak Osman Gazi doğuyor. Peki yeni bir dönemin başlayacağı Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte fragmanlar ve ilk ipuçları!
Yeni dönemle ilgili dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle ekran macerasına kısa bir süreliğine ara veren Diriliş Ertuğrul’un yeni bölüm fragmanlarıyla çarpıcı ipuçları geldi. İlk yeni bölüm tanıtımıyla Noyan sürprizi veren Diriliş Ertuğrul’un 116. bölüm 2. fragmanına Halime Sultan’ın doğum sahnesi ve Ertuğrul’un üçüncü oğluna isim verme anı damga vurdu.
Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti… Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?
Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir? Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir?
Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?
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