Diriliş Ertuğrul son bölümünde hainin dostluğu buraya kadarmış!

Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Hanlı Pazar'da Sultan Aleaddin'i öldürmeye teşebbüs eden kişinin Emir Saadettin olduğu ortaya çıkmıştır. Zehri yaptırdığı papazı da bulan oba beyi, Sultan Aleaddin'i öldürmek isteyen Emir Saadettin'in hainliğini belgelerle kanıtlamıştır. Peki, yaptıkları ortaya çıkan Emir Saadettin Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında kendisini nasıl savunacak? İşte, 107. yeni bölüm fragmanı

EMİR SAADETTİN KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Uzun yolları geride bırakıp sultanın canına kast eden haini kanıtlamak için hedefine ulaşan Ertuğrul Bey, yanında kanıtları da getirmiştir. Emir Saadettin'in papaza yaptırdığı zehri de yanında getiren oba beyi, bunu sultanın hekimine kontrol ettirmiş ve sultanı zehirlemek için kullanılan zehir ile aynı olduğunu teyit ettirmiştir. Canına kast edenin Emir Saadettin olduğunu öğrenen Sultan Aleaddin, büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.

Emir Saadettin'in diğer yandaşı ise oba beyinin kellesini almakla tehdit etmiştir. Oba beyi ise bunun karşısında sessiz durmamış ve dik durmuştur. Sultan Aleaddin ise kılıcını kaldırmış ve Emir Saadettin'in kellesine doğrultmuştur. Peki, Emirin kendisini savunmak için son çırpınışları işe yerayacak mıdır?