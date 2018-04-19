Diriliş Ertuğrul son bölümünde beklenen oldu! 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul 115. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Emir Saadettin Köpek'in oba beyini esir aldığı ve işkencede bulunduğu Diriliş Ertuğrul son bölümünde, intikam çok farklı olacaktır. Günalp Bey'in bazı gerçeklerin farkına vardığı son bölümğün ardından 116. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı mı? İşte, detaylı bilgiler
Son bölümünde Emir Saadettin Köpek'in ölümü ile gündemde yer alan Diriliş Ertuğrul, 116. yeni bölüm fragmanı ile araştırılmaya başlandı. Oba beyi ile büyük bir çekişme içerisinde olan ve taht kavgasını farklı boyutlara çeken Emir Saadettin Köpek, son bölümde oba beyi tarafından öldürülmüştür. Peki, son bölümün ardından merak edilen Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümden bilgiler ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı detaylar
Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz.
OBA BEYİ SAADETTİN KÖPEK'İN KELLESİNİ ALDI
Gıyaseddin Keyhüsrev dahil herkesin farkına vardığı Saadettin Köpek unsuru, artık son raddeye gelmiştir. Esir düştüğü Saadettin Köpek'in elinden kurtulan oba beyi, bu kez kelle alma konusuna kararlıdır. Oba beyi, son sözü pençelerimiz ve pusatlarımız söyleyecek ifadesiyle bu saldırı konusunda ne kadar kararlı olduğunu açıklamıştır.
Ertuğrul Bey, Saadettin Köpek'i öldürmek için bir plan kurmuştur. Köpek'e yem atarak istedikleri yere gelmesini sağlayacak olan oba beyi ve alpleri, burada planladıkları gibi Köpek'i yakalayacaklardır. Gördüklerinin hesabını sormak isteyen oba beyi, Sadettin Köpek'in ordusuyla girdiği savaşın ardından kelle alma safhasına gelmiştir.
Sultan Alaaddin'i Saadettin Köpek'in öldürdüğünü duyan Günalp Bey, Köpek'i oba beyine teslim etmiştir. Oba beyi bir kılıç darbesiyle Köpek'in kellesini uçurmuş ve bir devrin sonunu getirmiştir.
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