Diriliş Ertuğrul son bölümünde beklenen oldu! 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.04.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul son bölümünde beklenen oldu! 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diriliş Ertuğrul son bölümünde beklenen oldu! 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 115. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Emir Saadettin Köpek'in oba beyini esir aldığı ve işkencede bulunduğu Diriliş Ertuğrul son bölümünde, intikam çok farklı olacaktır. Günalp Bey'in bazı gerçeklerin farkına vardığı son bölümğün ardından 116. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayınlandı mı? İşte, detaylı bilgiler

Son bölümünde Emir Saadettin Köpek'in ölümü ile gündemde yer alan Diriliş Ertuğrul, 116. yeni bölüm fragmanı ile araştırılmaya başlandı. Oba beyi ile büyük bir çekişme içerisinde olan ve taht kavgasını farklı boyutlara çeken Emir Saadettin Köpek, son bölümde oba beyi tarafından öldürülmüştür. Peki, son bölümün ardından merak edilen Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümden bilgiler ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı detaylar

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden bulabilirsiniz.

OBA BEYİ SAADETTİN KÖPEK'İN KELLESİNİ ALDI

Gıyaseddin Keyhüsrev dahil herkesin farkına vardığı Saadettin Köpek unsuru, artık son raddeye gelmiştir. Esir düştüğü Saadettin Köpek'in elinden kurtulan oba beyi, bu kez kelle alma konusuna kararlıdır. Oba beyi, son sözü pençelerimiz ve pusatlarımız söyleyecek ifadesiyle bu saldırı konusunda ne kadar kararlı olduğunu açıklamıştır.

Ertuğrul Bey, Saadettin Köpek'i öldürmek için bir plan kurmuştur. Köpek'e yem atarak istedikleri yere gelmesini sağlayacak olan oba beyi ve alpleri, burada planladıkları gibi Köpek'i yakalayacaklardır. Gördüklerinin hesabını sormak isteyen oba beyi, Sadettin Köpek'in ordusuyla girdiği savaşın ardından kelle alma safhasına gelmiştir.

Sultan Alaaddin'i Saadettin Köpek'in öldürdüğünü duyan Günalp Bey, Köpek'i oba beyine teslim etmiştir. Oba beyi bir kılıç darbesiyle Köpek'in kellesini uçurmuş ve bir devrin sonunu getirmiştir.

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