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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul son bölümü sonrası final bölümü fragmanı da izleyiciyle buluştu

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Diriliş Ertuğrul son bölümü sonrası final bölümü fragmanı da izleyiciyle buluştu

Son bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Diriliş Ertuğrul'da gözler final bölümüne çevrildi. Dizinin son bölümünde yakınındaki hainleri tespit eden oba beyi, kendisine kurulan pusuyu alaşağı etmiş ve hainlerden hesap sormuştur. Diriliş Ertuğrul'un son bölümüne damga vuran olaylardan birisi de Sırma'nın yaptığı hamle oldu. İşte, son bölümün ardından yayınlanan Diriliş Ertuğrul final bölümü fragmanı ve detaylı bilgiler

Diriliş Ertuğrul final bölümü fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümün ardından oba beyinin verdiği mesajları içeren 150. final bölümü fragmanı izleyicilerin karşısına çıktı. İşte, Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı hakkında detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Dizinin final bölümü fragmanında Ertuğrul Gazi önemli mesajlar veriyor. İşte, o fragman;

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.
 
Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur.

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