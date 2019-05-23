Diriliş Ertuğrul son bölümü sonrası final bölümü fragmanı da izleyiciyle buluştu
Son bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Diriliş Ertuğrul'da gözler final bölümüne çevrildi. Dizinin son bölümünde yakınındaki hainleri tespit eden oba beyi, kendisine kurulan pusuyu alaşağı etmiş ve hainlerden hesap sormuştur. Diriliş Ertuğrul'un son bölümüne damga vuran olaylardan birisi de Sırma'nın yaptığı hamle oldu. İşte, son bölümün ardından yayınlanan Diriliş Ertuğrul final bölümü fragmanı ve detaylı bilgiler
Diriliş Ertuğrul final bölümü fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümün ardından oba beyinin verdiği mesajları içeren 150. final bölümü fragmanı izleyicilerin karşısına çıktı. İşte, Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı hakkında detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Dizinin final bölümü fragmanında Ertuğrul Gazi önemli mesajlar veriyor. İşte, o fragman;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.
Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur.
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