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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul son bölümü sonrası 144. bölümde oba beyinden Albastı açıklaması!

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Diriliş Ertuğrul son bölümü sonrası 144. bölümde oba beyinden Albastı açıklaması!

Diriliş Ertuğrul'un 144. yeni bölüm fragmanında önemli adımlar atacağını gösteren oba beyi, Albastı'nın peşine düşmüştür. Dragos'un Albastı'yı getireceğine inanan oba beyi, Diriliş Ertuğrul 144. yeni bölüm fragmanında Alıncak ile karşı karşıya gelmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 144. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul'un son bölümü sonrası ekrana gelen 144. yeni bölüm fragmanında yine aksiyon dolu dakikaların sinyali verildi. Dragos'un planlarına uyacağını düşünen oba beyi, Albastı'nın bu sayede ellerine geçeceğini ifade etmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşananlar ve 144. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı detaylar

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 144. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

'Has bir yiğidin en büyük varlığı davasıdır. Bu yüce dava uğruna makamlarından, her daim en yakınlarından vazgeçenler bu kutlu yolda yürüyebilir. ' öğüdünü evlatlarına veren oba beyi, kısa sürede harekete geçmiştir. 

Bamsı'nın Dragos'un tuzağına düştüğünü öğrendikten sonra bazı gelişmeler yaşanmıştır. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak’ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise “Albastı” kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak’a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak’ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat’ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?
Öte yandan Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç’a bir oyun kurmuş ve onun Uranos’la bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşen Zangoç, Uranos’u Ertuğrul Bey’in tuzağına göndermiştir. Ertuğrul Bey ise Uranos’u yakalamıştır. Peki Uranos, Dragos’un Zangoç olduğunu itiraf edecek mi ?
Beybolat Bey, Kayı obasında fitne çıkarmak için kardeşi Sırma’yı görevlendirerek Hafsa ve Selcan’ı birbirine düşürmeyi başarmıştı. Bamsı’nın Alpbaşılıktan azledilmesi ve Alplığı bırakmasıyla gerilim artmış, Hafsa obadan göçmek istemişti. Hain oyunlarıyla kayı obasını yıpratmaya çalışan Beybolat’ın son oyunuysa Söğüt yolunda Bamsı’nın ailesine saldırarak Aybars’ı kaçırmak olmuştu. Bu durumu öğrenen Bamsı pusatına sarılmış ve oğlunu kaçıranların peşine düşmüştü. Peki Bamsı, oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı?

Ertuğrul Bey, Zangoç’u zindana attırmıştı. Zangoç zindana götürülürken beklenmedik bir şekilde Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralamıştı. Peki Melikşah ve Oğuz hayatta kalabilecek mi? Zangoç’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?

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