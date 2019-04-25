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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul son bölümde Bamsı yaralandı... Yeni bölüm fragmanında Gündoğdu göründü

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Diriliş Ertuğrul son bölümde Bamsı yaralandı... Yeni bölüm fragmanında Gündoğdu göründü

Diriliş Ertuğrul dizisinin 146. Bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 44 saniye uzunluğundaki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanına Gündoğdu’nun geri dönüşü damga vurdu. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelere dair kısa bir özet

Çarşamba akşamları yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul, 24 Nisan’da 145. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dragos’un cezasını çektiği dizisinin son bölümünde Bamsı’nın ölümle yüz yüze geldiği anlar nefeslerin tutulmasın sebep oldu. Son bölümün hemen ardından paylaşılan Diriliş Ertuğrul yeni fragmanına ise sürpriz bir isim damga vurdu. Gündoğdu Oba’ya geri dönüyor, yeni bir ortaklık başlıyor. Öte yandan İlbilge Hatun’un son yaptıkları hem Hayme Ana hem de Ertuğrul’un takdirini kazanıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölümden ilk görüntüler...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.

Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı… Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi…

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