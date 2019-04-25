Diriliş Ertuğrul son bölümde Bamsı yaralandı... Yeni bölüm fragmanında Gündoğdu göründü
Diriliş Ertuğrul dizisinin 146. Bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 44 saniye uzunluğundaki Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanına Gündoğdu’nun geri dönüşü damga vurdu. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelere dair kısa bir özet
Çarşamba akşamları yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul, 24 Nisan’da 145. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dragos’un cezasını çektiği dizisinin son bölümünde Bamsı’nın ölümle yüz yüze geldiği anlar nefeslerin tutulmasın sebep oldu. Son bölümün hemen ardından paylaşılan Diriliş Ertuğrul yeni fragmanına ise sürpriz bir isim damga vurdu. Gündoğdu Oba’ya geri dönüyor, yeni bir ortaklık başlıyor. Öte yandan İlbilge Hatun’un son yaptıkları hem Hayme Ana hem de Ertuğrul’un takdirini kazanıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölümden ilk görüntüler...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.
Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı… Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle