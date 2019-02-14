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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul son bölüm sonrası 136. bölüm fragmanında hedef garp!

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Diriliş Ertuğrul son bölüm sonrası 136. bölüm fragmanında hedef garp!

Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanında oba beyinin sözleri, Osman ve diğer alpleri derinden etkilemiştir. Artık sınırlarının Söğüt'le sınırlı kalmayacağını söyleyen oba beyi, Diriliş Ertuğrul'un 136. yeni bölüm fragmanında bazı detayları açıklamıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul'un 136. yeni bölüm fragmanında artık garp zamanının geldiğini ifade eden oba beyi, buna yönelik bazı mesajlar vermiştir. Diğer taraftan ise oba beyine yönelik pusu planları devam etmektedir. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 136. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Oba beyinin "Biz bu yola gökçadır, güneş, bayrak diyerek çıktık. Gayemiz Söğüt'le sınırlı değildir. Hedefimiz garptır" sözleriyle önemli mesajlar vermesi, çevresindeki alpleri heyecanlandırmıştır.

Diğer taraftan Alıncak ve diğerleri ise Kayı Obasına yönelik pusu harekatına devam etmektedir. İşte, o fragman;

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. 

Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. 

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