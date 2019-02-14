Diriliş Ertuğrul son bölüm sonrası 136. bölüm fragmanında hedef garp!
Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanında oba beyinin sözleri, Osman ve diğer alpleri derinden etkilemiştir. Artık sınırlarının Söğüt'le sınırlı kalmayacağını söyleyen oba beyi, Diriliş Ertuğrul'un 136. yeni bölüm fragmanında bazı detayları açıklamıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul'un 136. yeni bölüm fragmanında artık garp zamanının geldiğini ifade eden oba beyi, buna yönelik bazı mesajlar vermiştir. Diğer taraftan ise oba beyine yönelik pusu planları devam etmektedir. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 136. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Oba beyinin "Biz bu yola gökçadır, güneş, bayrak diyerek çıktık. Gayemiz Söğüt'le sınırlı değildir. Hedefimiz garptır" sözleriyle önemli mesajlar vermesi, çevresindeki alpleri heyecanlandırmıştır.
Diğer taraftan Alıncak ve diğerleri ise Kayı Obasına yönelik pusu harekatına devam etmektedir. İşte, o fragman;
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti.
Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti.
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