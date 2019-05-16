Diriliş Ertuğrul son bölüm ardından yeni fragman geldi: Ertuğrul'a yeni bir tuzak kuruldu
Tarihi dizi Diriliş Ertuğrul 15 Mayıs Çarşamba günü 148. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Finale iki bölüm kaldığını hatırlatan Diriliş Ertuğrul 149. Bölüm fragmanına ‘biz de tuzak bitmez’ cümlesi damga vurdu.
Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümüyle nefes kesen sahneleri ekrana taşıdı. 15 Mayıs tarihli son bölümde önce Gündoğdu ardından Ertuğrul pusuya düştü. Diriliş Ertuğrul son bölüm finalinde ise Arıkbuka- Ertuğrul bir kez daha karşı karşıya geldi. Casus’un ortaya çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler son bölüm finalini nefeslerini tutarak takip etti. 42 saniye uzunluğunda Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ise Ertuğrul’u bekleyen yeni bir tuzağın sinyalini verdi.
Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak olan 150. Bölüm ile final yapacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey, Hülagü Han’ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Gündoğdu ve Bamsı Ertuğrul Bey’i kurtarmak için yola çıkmış fakat yetişememişti.
Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu’nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey’in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey’i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı’yı kendine doğru çekmişti.
Bamsı ve Gündoğdu Arıkbuka’nın tuzağına düştüklerinde Albastı ise Ertuğrul Bey’i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş ve Albastı’nın adamlarını etkisiz hale getirmişti. Artık Albastı ve Ertuğrul Bey tek başına kalmış çetin bir savaş sonucu Ertuğrul Albastı’yı öldürmüştü.
Arıkbuka’nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı’yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka’nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı’yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle