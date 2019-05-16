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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul son bölüm ardından yeni fragman geldi: Ertuğrul'a yeni bir tuzak kuruldu

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Diriliş Ertuğrul son bölüm ardından yeni fragman geldi: Ertuğrul'a yeni bir tuzak kuruldu

Tarihi dizi Diriliş Ertuğrul 15 Mayıs Çarşamba günü 148. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Finale iki bölüm kaldığını hatırlatan Diriliş Ertuğrul 149. Bölüm fragmanına ‘biz de tuzak bitmez’ cümlesi damga vurdu.

Diriliş Ertuğrul dizisi son bölümüyle nefes kesen sahneleri ekrana taşıdı. 15 Mayıs tarihli son bölümde önce Gündoğdu ardından Ertuğrul pusuya düştü. Diriliş Ertuğrul son bölüm finalinde ise Arıkbuka- Ertuğrul bir kez daha karşı karşıya geldi. Casus’un ortaya çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler son bölüm finalini nefeslerini tutarak takip etti. 42 saniye uzunluğunda Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ise Ertuğrul’u bekleyen yeni bir tuzağın sinyalini verdi.

Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs günü yayınlanacak olan 150. Bölüm ile final yapacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Hülagü Han’ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Gündoğdu ve Bamsı Ertuğrul Bey’i kurtarmak için yola çıkmış fakat yetişememişti.
Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu’nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey’in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey’i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı’yı kendine doğru çekmişti.

Bamsı ve Gündoğdu Arıkbuka’nın tuzağına düştüklerinde Albastı ise Ertuğrul Bey’i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş ve Albastı’nın adamlarını etkisiz hale getirmişti. Artık Albastı ve Ertuğrul Bey tek başına kalmış çetin bir savaş sonucu Ertuğrul Albastı’yı öldürmüştü.
Arıkbuka’nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı’yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka’nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı’yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.

 

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