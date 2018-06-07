Diriliş Ertuğrul sezon finali ile ara verdi.. İşte Diriliş Ertuğrul 121. bölümden detaylar
Diriliş Ertuğrul 121. son bölüm ile sezona veda etti. TRT ekranlarının sevilen dizisi çarşamba akşamı sezonun kapanışını duygusal bir şekilde yaptı. Halime Hatun'un mezarının başına giden ve göç edecekleri için ona son vedasının gerçekleştiren Kayı Obası, dualarını ettikten sonra yola koyulmuştur. Söğüt'e doğru yola çıkan oba beyi, yeni bir çağa adım atmak üzere harekete geçmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 121. son bölümü hakkında bazı detaylar
TRT 1 ekranlarında 121. son bölümü ile sezon finalini gerçekleştiren Diriliş Ertuğrul, son bölümde aksiyon dolu dakikalarla birlikte duygusal anlar da yaşattı. Noyan'ın bir türlü Anadolu topraklarından vazgeçmediği Diriliş Ertuğrul 121. son bölümünde, yeni sezonda gerilimin hat safhada olacağı ayyuka çıktı. İşte, Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yaptığı 121. son bölümü hakkında bazı bilgiler
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Heyecan dolu sahnelerin ekrana geldiği Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde, oba beyi Noyan'dan bir şekilde kurtularak obasının başına geçmiş ve yeni planlar için harekete geçmiştir. İşte, son bölümün yansıması;
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…
Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelmişlerdir. Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alpler tarafından engellenmiştir.
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