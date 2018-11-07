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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

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Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

Diriliş Ertuğrul oyuncuları dizinin yeni sezona başlamasının ardından merak konusu oldu. Yeni sezona Söğüt'te başlayan Diriliş Ertuğrul'da oyuncu kadrosu ve plato konusunda önemli değişiklikler meydana geldi. Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklar olan Söğüt'te yeni düşmanlara karşı yeni mücadeleler verecek olan Ertuğrul Gazi ve Kayı Obası, izleyicileri ekran başına toplayacak. Peki, yeni sezonda Diriliş Ertuğrul oyuncuları kimlerdir? İşte, o isimler ve detaylı bilgiler

Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu, yeni sezonda kadrosunun yüzde 95'ini değiştiren diziyi takip eden izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. İlker Aksum, Hande Soral ve Kimya Gökçe Aytaç gibi isimlerin dahil olduğu Diriliş Ertuğrul oyuncuları arasında tanıdık birçok isim yer alıyor. İşte, yeni sezonda merak konusu olan Diriliş Ertuğrul oyuncuları hakkında bazı bilgiler

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMDİR?

İLKER AKSUM (DRAGOS)

İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsür oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.

İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı. İlker Aksum son olarak Mehmetçik dizisinde Cox karakterini canlandırmıştır.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

HANDE SORAL (İLBİLGE HATUN)

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.

Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ (EVDOKYA)

Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

ARMAĞAN OĞUZ (ATAÇ)

Armağan Oğuz 11 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünü İstanbul'da geçiren ünlü oyuncu İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazandı. Bu başarılarının ardından Newyork’a yerleşen yakışıklı oyuncu Armağan Oğuz, New York Film Academyde oyunculuk eğitimi aldı. American Hollwood Film Akademisi mezunudur. Hem modellik kariyerini hem de oyunculuk kariyerini birlikte yürütmeyi başaran usta oyuncu, Almanca ve İngilizce de bilmektedir.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

ÜNAL SİLVER (UMUR BEY)

Diriliş Ertuğrul’da Umur Bey karakterine hayat verecek olan Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü, Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

ENİS YILDIZ

1972 yılında dünyaya gelen Enis Yıldız Almanya doğumludur.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Enis Yıldız bugüne kadar Beşinci Boyut, Köprü, Kollama, Acı Aşk, Mor Menekşeler, Medcezir, Merhamet, Nerde O Yeminler, Poyraz Karayel, Eve Dönüş, Cesur Yürek ve Payitaht Abdülhamit gibi projelerde rol almıştır. 

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

ESER KARABİL

1980 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen Eser Karabil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu oyuncu, ayrıca Ege Üniversitesi Eütt (Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu)’nda yer almıştır.

Bir dönem ekranlarda büyük beğeni ile izlenen Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.Daha sonra, Kırmızı ışık, Firar, Karagül, Kaybedenler, Kardeş Payı, Galip Derviş, Ne Gelen Var Ne Giden, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Fazilet Hanım ve Kızları gibi projelerde rol almıştır.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

KAYRA ŞENOCAK (AKTEMUR)

Kayra Şenocak, 25 Haziran 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. En bilindik rolleri arasında 1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan'ın baş rolünde oynadığı Aynalı Tahir isimli dizide oynadığı "Bilal" karakteri, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" karakterleri ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakteridir. Bu rollerinin dışında birçok projede daha görev almıştır.

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında, bir dönem Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sunmuştur. Samanyolu TV'de "Kapıda Birimi Var" isimli yarışmayı sunmuştur.

Ayrıca son dönem Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde oynamıştır. Kayra Şenocak, Ayıp Ettik isimli tiyatro oyunuyla da sevenlerinin karşına çıkmıştır.

2014 senesinde "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adli oyunda yer almaktadır.

2015 senesiyle birlikte TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adli televizyon ekranının ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.

2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu olmuştur.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları büyük oranda değişti.. Yeni sezon Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosu

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