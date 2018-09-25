Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu detayı
Diriliş Ertuğrul, yeni sezon ilk bölümü ile izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz sezon finalinde Söğüt'e doğru hareket eden Ertuğrul Gazi ve obası, yeni sezonda yepyeni mücadeleler ile karşı karşıya gelecek. Osman Gazi'ye doğru yavaş yavaş ilerleyen dizide meydana gelen gelişmeler ise dikkat çekiyor. Hande Soral'ın dahil olacağı bilgisinin yer aldığı dizi için Burak Özçivit hakkında ise önemli bir yorum geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul yeni sezona başlayacağı tarih ile gündemde yer almaya devam ediyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı dizinin yeni sezonu için beklentiler devam ederken, dikkat çekici gelişmeler de gündemde yer alıyor. Dizinin yeni sezonu başlamadan önce edinilen bilgilere göre Hande Soral, Diriliş Ertuğrul'a katılacak yeni oyuncular arasında yer alacak. Hande Soral, Ertuğrul Gazi'yi kendisine aşık eden genç bir kadını canlandıracak.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezona Osman Gazi adıyla başlayacağı konusunda iddialar bulunan Diriliş Ertuğrul, izleyiciler tarafından yayın tarihi ile sorgulanmaya devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklamalar yapılan Diriliş Ertuğrul'da, dizinin "Diriliş Ertuğrul" konseptiyle devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı. İşte, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar;
"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Dizinin yakın zamanda ekranlarda olması bekleniyor.
'BURAK ÖZÇİVİT'İN KADRODA OLMASI BÜYÜK KAZANÇ OLACAK'
Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile konuştu. Zeydan, dizinin geleceği ve önümüzdeki sezon ekrana gelecekler hakkında bazı tüyolar verdi;
"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."
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