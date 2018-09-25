Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu detayı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDiriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu detayı
GeriTelevizyon Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu detayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
25.09.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu detayı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu detayı

Diriliş Ertuğrul, yeni sezon ilk bölümü ile izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz sezon finalinde Söğüt'e doğru hareket eden Ertuğrul Gazi ve obası, yeni sezonda yepyeni mücadeleler ile karşı karşıya gelecek. Osman Gazi'ye doğru yavaş yavaş ilerleyen dizide meydana gelen gelişmeler ise dikkat çekiyor. Hande Soral'ın dahil olacağı bilgisinin yer aldığı dizi için Burak Özçivit hakkında ise önemli bir yorum geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında merak edilen bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul yeni sezona başlayacağı tarih ile gündemde yer almaya devam ediyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı dizinin yeni sezonu için beklentiler devam ederken, dikkat çekici gelişmeler de gündemde yer alıyor. Dizinin yeni sezonu başlamadan önce edinilen bilgilere göre Hande Soral, Diriliş Ertuğrul'a katılacak yeni oyuncular arasında yer alacak. Hande Soral, Ertuğrul Gazi'yi kendisine aşık eden genç bir kadını canlandıracak.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezona Osman Gazi adıyla başlayacağı konusunda iddialar bulunan Diriliş Ertuğrul, izleyiciler tarafından yayın tarihi ile sorgulanmaya devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklamalar yapılan Diriliş Ertuğrul'da, dizinin "Diriliş Ertuğrul" konseptiyle devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı. İşte, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar;

"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak Yeni oyuncu detayı

Dizinin yakın zamanda ekranlarda olması bekleniyor. 

'BURAK ÖZÇİVİT'İN KADRODA OLMASI BÜYÜK KAZANÇ OLACAK'

Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile konuştu. Zeydan, dizinin geleceği ve önümüzdeki sezon ekrana gelecekler hakkında bazı tüyolar verdi;

"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak Yeni oyuncu detayı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Evlenme teklif ettim kabul etti"

Emrah'tan Cihat Tamer'e: Bu aralar işsiz ve güçsüz, üzüldüm durumuna

Mustafa Topaloğlu'ndan kötü haber

Gözyaşları sel oldu!