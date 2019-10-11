Diriliş Ertuğrul final yapmıştı… Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Diriliş Ertuğrul’un final yapması ardından tarihi dizinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman için bekleyiş başladı. Başrolünü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in paylaşacağı Kuruluş Osman’ın merakla beklenen tanıtımı geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Diriliş Ertuğrul fanları heyecanla Kuruluş Osman’ın başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Beş sezon boyunca devam eden Diriliş Ertuğrul’un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin finali yayınlanmadan önce devam dizisi müjdesi vermişti. Adının Diriliş Osman olması beklenen diziye dair ilk görüntüler kısa bir süre önce paylaşıldı. Bu yıl ATV ekranlarından yayınlanacak olan dizinin adının da Kuruluş Osman olarak değiştiği ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:
"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."
“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.
Lâ Galibe İllâllah…
Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle