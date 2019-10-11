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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul final yapmıştı… Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

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Diriliş Ertuğrul final yapmıştı… Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul’un final yapması ardından tarihi dizinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman için bekleyiş başladı. Başrolünü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in paylaşacağı Kuruluş Osman’ın merakla beklenen tanıtımı geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Diriliş Ertuğrul fanları heyecanla Kuruluş Osman’ın başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Beş sezon boyunca devam eden Diriliş Ertuğrul’un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin finali yayınlanmadan önce devam dizisi müjdesi vermişti. Adının Diriliş Osman olması beklenen diziye dair ilk görüntüler kısa bir süre önce paylaşıldı. Bu yıl ATV ekranlarından yayınlanacak olan dizinin adının da Kuruluş Osman olarak değiştiği ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:

"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."

“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.

Lâ Galibe İllâllah…

Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”

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