Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, sevilen dizinin takipçileri tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda Moğallar ile yapılacak olan savaşta Ertuğrul'un ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara gelen sezon finali bölümünün ardından izleyicilerini oldukça meraklandırdı. Özellikle savaş sahnelerin sıklığı izleyicileri heyecanlandırırken alınan yeni kararlar izleyicileri şoke etti. Yeni sezon öncesi izleyiciler dizinin yayınlanacağı tarihle ilgili bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul’un merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin geçtiğimiz sezonu Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. Konu hakkında bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Diriliş Ertuğrul 121. son bölüm ile sezona veda etti. TRT ekranlarının sevilen dizisi sezonun kapanışını duygusal bir şekilde yaptı. Halime Hatun'un mezarının başına giden ve göç edecekleri için ona son vedasının gerçekleştiren Kayı Obası, dualarını ettikten sonra yola koyuldu. Söğüt'e doğru yola çıkan oba beyi Ertuğrul Bey, yeni bir çağa adım atmak üzere harekete geçti.
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargahında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı.
Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı.
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