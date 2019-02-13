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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 20:56, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul dizisinin Alıncak'ı Engin Benli kimdir? Moğol komutanına hayat veriyor!

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Alıncak'ı Engin Benli kimdir? Moğol komutanına hayat veriyor!

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni oyuncusu Engin Benli kimdir sorusunun yanıtı birçok dizisever tarafından sorgulanmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Moğol komutanı Alıncak olarak karşımıza çıkan Engin Benli'nin hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin Alıncak'ı Engin Benli kimdir?

Engin Benli, 23 Şubat 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı.

Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer sanatçı olarak görev yaptı. Kurulduğu yıl olan 1997 yılından bu yana İzmit Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olarak yer alıyor. Ayrıca, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır. Özellikle 2010 - 2013 yılları Arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini canlandırmıştır. Engin Benli, Göç Zamanı dizisinde Artem karakterini, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Sinan Paşa, Koca Koca Yalanlar dizisinde Erdem, Savaşçı dizisinde Kuzgun karakterlerine hayat vermiştir.

Engin Benli’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Diriliş Ertuğrul (Moğol Komutanı) (TV Dizisi)
2018 – Koca Koca Yalanlar (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Kuzgun) (TV Dizisi)
2017 – Adı Efsane (Sinan) (TV Dizisi)
2016 – Yağmurda Yıkansam (Yılmaz) (Sinema Filmi)
2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Sinan Paşa) (TV Dizisi)
2015 – Göç Zamanı (Artem) (TV Dizisi)
2015 – Poyraz Karayel (Zafer) (TV Dizisi)
2014 – Son Mektup (Dr. Fuat Binbaşı) (Sinema Filmi)
2014 – Gölgedekiler (Ekrem) (TV Dizisi)
2014 – Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül’ün Doktoru) (Sinema Filmi)
2012 – Göç (Artem) (TV Dizisi)
2010 – Kırık Midyeler) (Cevat) (Sinema Filmi)
2010-2012 – Kanıt (Başkomiser Orhan) (TV Dizisi)
2009 – Arka Sokaklar (Necmi) (TV Dizisi)
2004-2007 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)
2008 – Gazi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2007 – Ulak (Sinema Filmi)
2006 – Polis (Volkan) (Sinema Filmi)

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