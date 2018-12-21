Diriliş Ertuğrul dizisine sürpriz isim
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Diriliş Eruğrul dizisine güzel oyuncu Öykü Çelik dahil oldu.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Eruğrul dizisine oyuncu Öykü Çelik dahil oldu. Önümüzdeki günlerde izleyicisiyle buluşacak Çelik'in sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.
Birçok dizi ve filmde rol alan Öykü Çelik en son Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırmıştı.
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