Diriliş Ertuğrul dizisinde Aydoğmuş karakterini canlandıran Bahadır Benjamin kimdir?
Aydoğmuş, Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kaledar Günalp Bey'in yaveri olan Aydoğmuş, izleyiciler tarafından gerçek ismi ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Aydoğmuş karakterini kim canlandırıyor? İşte, Aydoğmuş karakterine hayat veren Bahadır Benjamin hakkında detaylı bilgiler
Aydoğmuş, Diriliş Ertuğrul'u takip eden vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kaledar Günalp Bey'in yaveri olan Aydoğmuş, Emir Saadetin Köpek tarafından Kayı Obası'nı dağıtmak için gönderilmişti. Peki, Aydoğmuş karakterine kim hayat veriyor?
17 Mart 1985 tarihinde dünyaya gelen Bahadır Benjamin, Diriliş Ertuğrul dizisinde Aydoğmuş karakterine hayat vermektedir. Örgün öğrenimini mersinde bitirdikten sonra Tiyatro hayatına 2000 yılında mersinde başladı ve 2009 yılında sinema ve dizi sektörüne ilk olarak İstanbul'da adım attı.. İşte, oynadığı yapımlardan bazıları;
Mehmetçik Kut’ül Amare (Cabir)
Diriliş: Ertuğrul (Aydoğmuş)
İki Dünya Arasında (Câbir)
Alev Alev (Kara Selim)
Yıllar Sonra (Şevket)
Bir Ömür Yetmez (Mehmet)
Adını Feriha Koydum (Akif)
Aşk Bir Hayal (Azad)
Kurtlar Vadisi Pusu (asım)
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