Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 131. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından yayın akışını kontrol eden izleyiciler, Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ettiler. Peki, Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecan yarattı fakat dizinin yeni bölümünün kanal tarafından yayın akışından çıkartılması akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 16 Ocak Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?
Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?
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