Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam neden yok sorusu birçok dizisever tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında her hafta çarşamba akşamı ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisinden izleyicilerine kötü haber geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Diriliş Ertuğrul dizisi hakkında araştırmalar izleyiciler tarafından sürdürülmeye devam ediyor. TRT ekranlarından yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyicileri bu akşam 116. bölümüyle ekranlarda olması beklenen dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını sorguluyorlar. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Diriliş Ertuğrul, 116. bölüm için dizinin yapımcısından önemli açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Diriliş Ertuğrul ekibi, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;
"Diriliş Ertuğrul'da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerle dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da TRT 1'de."
TRT internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Diriliş Ertuğrul'un bu akşam kolaj bölümü ekrana gelecek.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
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