Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı, diziseverler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Her hafta çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta kanal tarafından yayın akışından çıkarıldı. Peki, Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından yayın akışını kontrol eden izleyiciler, Diriliş Ertuğrul dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 16 Ocak Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?
Dragos yeni hamlesini yapmış ve Ertuğrul’un başına Uranos’u bela etmişti. Uranos, İlbilge’yi kaçırmasının yanı sıra başka ne gibi belalara yol açacak? Ertuğrul, İbnü’l Arabi’nin talebesi Sadreddin-i Konevi’yi Moğolların elinden kurtarıp sağ salim obaya getirmeyi başarmıştı. Ertuğrul, Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi? Artuk ise, Emir Bahaeddin’in adamları tarafından tuzak kurulup kaçırılmıştı. Artuk’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul onu sağ salim bulabilecek mi? Ertuğrul, tüm bu tuzakları bertaraf edebilecek mi?
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