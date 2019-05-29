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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul bitti mi? Gelecek sezon Diriliş Osman mı yayınlanacak?

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Diriliş Ertuğrul bitti mi? Gelecek sezon Diriliş Osman mı yayınlanacak?

5 sezondur izleyicilerle buluşmaya devam eden Diriliş Ertuğrul'da çarşamba akşamı Ertuğrul Gazi'nin hayatını içeren bölüm sona erecek. Sezon finalini yapacak olan dizi, gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, Diriliş Osman dizisinin akıbeti hakkında yapımcı Mehmet Bozdağ'dan gelen açıklamalar

Diriliş Ertuğrul dizisinin 150. son bölümü ile izleyici karşısına çıkmasının ardından gözler dizinin yeni sezonuna çevrildi. Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu. İşte, geçtiğimiz süreçte gündeme gelen o açıklamalar

“Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun” yorumunu yapmıştı.

ENGİN ALTAN İLE BURAK ÖZÇİVİT AYNI KAREDE YER ALMAYACAK

Dizi, “Diriliş Ertuğrul”un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi’nin küçüklüğü “Diriliş Ertuğrul”da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. “Diriliş Osman”da Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. “Diriliş Osman”ın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.

5 SEZON ANLAŞMA YAPTI

Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit’in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor. 

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