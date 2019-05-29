Diriliş Ertuğrul bitti mi? Gelecek sezon Diriliş Osman mı yayınlanacak?
5 sezondur izleyicilerle buluşmaya devam eden Diriliş Ertuğrul'da çarşamba akşamı Ertuğrul Gazi'nin hayatını içeren bölüm sona erecek. Sezon finalini yapacak olan dizi, gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, Diriliş Osman dizisinin akıbeti hakkında yapımcı Mehmet Bozdağ'dan gelen açıklamalar
Diriliş Ertuğrul dizisinin 150. son bölümü ile izleyici karşısına çıkmasının ardından gözler dizinin yeni sezonuna çevrildi. Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu. İşte, geçtiğimiz süreçte gündeme gelen o açıklamalar
“Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun” yorumunu yapmıştı.
ENGİN ALTAN İLE BURAK ÖZÇİVİT AYNI KAREDE YER ALMAYACAK
Dizi, “Diriliş Ertuğrul”un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi’nin küçüklüğü “Diriliş Ertuğrul”da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. “Diriliş Osman”da Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. “Diriliş Osman”ın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.
5 SEZON ANLAŞMA YAPTI
Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit’in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.
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