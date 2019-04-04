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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.04.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanında İlbilge Hatun ölüyor mu?

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Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanında İlbilge Hatun ölüyor mu?

Son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölümde yaşanacak olaylarla izleyicilerin gündeminde yer alan Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu sahnelerin sinyalini verdi. Düşmanlara aman vermeyen oba beyi, Dragos'a ulaşmak için büyük bir fırsat elde etmiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanında oba beyi Dragos'un kimliğini öğrenebilecek mi? Cenk sırasında İlbilge Hatun ölecek mi? İşte, o detaylar

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Oğuz Alp'in ölümün ardından kanının yerde kalmayacağını açıklaması, gözleri Dragos üzerine çevirdi. Son bölümde Dragos'un izine çok yaklaşan oba beyi, 142. yeni bölüm fragmanında ise bazı planları olduğunu ortaya atmıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul'un son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Oğuz Alp'in ölümü üzerine intikam ateşini daha da alevlendiren oba beyi, düşmanların kökünü kurutmak için yeni planlar kurmuştur. Dragos'un yanına giderek oba beyinin Alıncak ile bir planı olduğunu aktaran Albastı Beybolat, henüz neyin içinde olduğunu bilmemektedir. İlbilge Hatun'un düştüğü pusunun ardından yaralanarak yere düşmesi, akıllara ölecek mi sorusunu getirdi. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı’yı Mergen’i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz’de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak’ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul’un Alıncak’ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecekti... Fakat Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi... Ertuğrul Bey’in planı işe yaradı ve Alıncak’ı yakaladı. Sıra Dragos ve Albastı’ya gelmişti.Karşı tarafta Beybolat (Albastı) Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma’yı kullanmaya başlamıştı. Yaptığı ziyaretlerle Hafsa’yı işleyen Sırma, Bamsı’nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı’nın kim olduğunu Ertuğrul Bey’e söyleyecek mi? Dragos-Beybolat ittifakı nereye taşınacak? Dragos’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı ve tabii Bamsı, Kayı obasından göçecek mi?

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