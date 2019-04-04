Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanında İlbilge Hatun ölüyor mu?
Son bölümünde yaşanan olayların ardından yeni bölümde yaşanacak olaylarla izleyicilerin gündeminde yer alan Diriliş Ertuğrul, heyecan dolu sahnelerin sinyalini verdi. Düşmanlara aman vermeyen oba beyi, Dragos'a ulaşmak için büyük bir fırsat elde etmiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanında oba beyi Dragos'un kimliğini öğrenebilecek mi? Cenk sırasında İlbilge Hatun ölecek mi? İşte, o detaylar
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Oğuz Alp'in ölümün ardından kanının yerde kalmayacağını açıklaması, gözleri Dragos üzerine çevirdi. Son bölümde Dragos'un izine çok yaklaşan oba beyi, 142. yeni bölüm fragmanında ise bazı planları olduğunu ortaya atmıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul'un son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Oğuz Alp'in ölümü üzerine intikam ateşini daha da alevlendiren oba beyi, düşmanların kökünü kurutmak için yeni planlar kurmuştur. Dragos'un yanına giderek oba beyinin Alıncak ile bir planı olduğunu aktaran Albastı Beybolat, henüz neyin içinde olduğunu bilmemektedir. İlbilge Hatun'un düştüğü pusunun ardından yaralanarak yere düşmesi, akıllara ölecek mi sorusunu getirdi.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı’yı Mergen’i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz’de yaralanmıştı. Fakat intikam için yeni bir oyun kurmuş, Alıncak’ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzaktı... Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul’un Alıncak’ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecekti... Fakat Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi... Ertuğrul Bey’in planı işe yaradı ve Alıncak’ı yakaladı. Sıra Dragos ve Albastı’ya gelmişti.Karşı tarafta Beybolat (Albastı) Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma’yı kullanmaya başlamıştı. Yaptığı ziyaretlerle Hafsa’yı işleyen Sırma, Bamsı’nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı’nın kim olduğunu Ertuğrul Bey’e söyleyecek mi? Dragos-Beybolat ittifakı nereye taşınacak? Dragos’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı ve tabii Bamsı, Kayı obasından göçecek mi?
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