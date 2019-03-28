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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm fragmanında oba beyi kaleye çıkıyor!

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Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm fragmanında oba beyi kaleye çıkıyor!

Diriliş Ertuğrul'un 141.son bölümünün ardından ekranlara gelen 142. yeni bölüm fragmanında gündemdeki konu Alaiye Kalesi oldu. Alaiye Kalesine çıkan oba beyi, Osmanlı Devletinin sinyallerini vermeye başlamıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 142. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul'un 142. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından birçok seyircinin gündeminde yer alıyor. Başındaki onca sıkıntıya rağmen yolundan vazgeçmeyen oba beyi, çıktığı kalede önemli mesajlar vermiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölüm fragmanında yüzer vaziyette Alaiye Kalesi'ne ulaşan oba beyi, Sultan Alaaddin'in fethettiği kalede yeni bir devletin müjdesini alan oba beyi, yürümeye devam ettiği yolda, duyduğu sözlerin ardından daha emin ve kararlı adımlarla yürüyecektir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Mergen’in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen’i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat’ı bulup yeğeni Süleyman’ın intikamını almak ister. Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak’a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos’a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak’a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.

Uranos buyrukla birlikte Alıncak’a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı’yı bulur. Mergen’i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır. Peki Gündüz yaşayabilecek mi? Ertuğrul Bey, Albastı ve Alıncak’ı öldürebilecek midir?
 
Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat’ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos’un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey’in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur. Peki Dragos’un Beybolat üzerinden yapacağı yeni oyun nelerdir?
 
Oba da Beybolat’ın emriyle Hafsa ve Selcan’ın arasında nifak tohumları eken Sırma yavaş yavaş kurduğu oyunun neticelerini alır. Selcan ve Hafsa’nın Sırma’nın kurduğu oyun sonucu kavga etmesi obada gerilimi arttırır. Selcan ve Hafsa’nın arasında yaşanan bu gerilimin sonucu ne olacak?

 

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