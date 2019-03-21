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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.03.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanında oba beyi hatayı affetmiyor

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Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanında oba beyi hatayı affetmiyor

Diriliş Ertuğrul'un 140. son bölümünde Alıncak tarafından tutsak alınan Mergen'i kurtarmak için harekete geçen oba beyi, alplerin baskına geç katılması dolayısıyla sıkıntılı anlar yaşamıştır. Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanında alplerine bu konuda kızan oba beyi, 'Cenk meydanlarında hatanın yeri olmaz' sözleriyle bu konu hakkında görüşünü net olarak belirtmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 141. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul 141. yeni bölüm fragmanında Cenk meydanında yaşananları ele alan oba beyi, alplerin geç gelmesi dolayısıyla Alıncak'ı esir alma şansını elinden kaçırmasına katlanamamaktadır. Alplerini bu konuda sert bir dille uyaran oba beyi, bunun bir bedeli olacağını aktarmıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA GÜNDÜZ YARALANIYOR

Cenk meydanında Mergen'i kurtarmak için harekete geçen oba beyi, az kişiyle mücadele etmesi dolayısıyla oğlu Gündüz'ün yaralanmasına engel olamamıştır. Bunun hesabı ise alplere sorulmuştur.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey Alıncak’la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu’nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu’ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman’ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman’ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman’ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman’ı bulmak üzere yola çıkmıştı.
 
Süleyman’ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı, Albastı ! Yeğeni Süleyman’ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman’ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat’ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?
 
Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt’ü,  pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı. Peki Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen’i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul’un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos’un yeni stratejisi ne olacak?

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