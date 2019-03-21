Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanında oba beyi hatayı affetmiyor
Diriliş Ertuğrul'un 140. son bölümünde Alıncak tarafından tutsak alınan Mergen'i kurtarmak için harekete geçen oba beyi, alplerin baskına geç katılması dolayısıyla sıkıntılı anlar yaşamıştır. Diriliş Ertuğrul 141. bölüm fragmanında alplerine bu konuda kızan oba beyi, 'Cenk meydanlarında hatanın yeri olmaz' sözleriyle bu konu hakkında görüşünü net olarak belirtmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 141. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul 141. yeni bölüm fragmanında Cenk meydanında yaşananları ele alan oba beyi, alplerin geç gelmesi dolayısıyla Alıncak'ı esir alma şansını elinden kaçırmasına katlanamamaktadır. Alplerini bu konuda sert bir dille uyaran oba beyi, bunun bir bedeli olacağını aktarmıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA GÜNDÜZ YARALANIYOR
Cenk meydanında Mergen'i kurtarmak için harekete geçen oba beyi, az kişiyle mücadele etmesi dolayısıyla oğlu Gündüz'ün yaralanmasına engel olamamıştır. Bunun hesabı ise alplere sorulmuştur.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Bey Alıncak’la yaptığı pazarlık sonucu ağebeyi Gündoğdu’nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu’ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman’ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman’ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman’ın kaçırıldığını anlamıştı. Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman’ı bulmak üzere yola çıkmıştı.
Süleyman’ı bulduklarında Beybolat tarafından şehit edilmiş fakat ölmeden önce onu kimin öldürdüğünü mağaraya yazmıştı, Albastı ! Yeğeni Süleyman’ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey bundan sonra ne yapacak? Yeğeni Süleyman’ın intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat’ın Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?
Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt’ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı. Peki Beybolat ve Sırma bu hain planlarında başarılı olacak mı? Mergen’i ele geçiren Alıncak, onu konuşturup Ertuğrul’un adamı olduğunu öğrenebilecek mi? Bütün yaşananlar karşısında Dragos’un yeni stratejisi ne olacak?
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