Diriliş Ertuğrul 140. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 39 saniye uzunluğundaki Diriliş Ertuğrul 140. Bölüm fragmanına Ertuğrul’un intikam sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak, ölümle burun buruna gelen isim kim? İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizilerinden Diriliş Ertuğrul 13 Mart Çarşamba günü 139. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Süleyman’ın öldüğü haberi obaya ateş düşürdü. İntikam yeminleri eden Ertuğrul, yeni bölümde harekete geçiyor. Öte yandan Ertuğrul Bey'in güçlendiğini fark eden Dragos, önlem almaya çalışıyor ve yeni bir ortakla onu alt etmenin planını yapıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alıncak’ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu’nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han’ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus’u almaya giden Moğollar’ı bir sürpriz beklemekteydi...
Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.
Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat’la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu’ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman’a tuzak kurulmuştu. Beybolat’ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman’ın durumu endişe vericiydi…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle