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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.02.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 136. bölüm fragmanında Moğol komutan’ı Alıncak öldürülecek mi?

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Diriliş Ertuğrul 136. bölüm fragmanında Moğol komutan’ı Alıncak öldürülecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 136. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?

Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?

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