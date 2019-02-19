Diriliş Ertuğrul 136. bölüm fragmanında Moğol komutan’ı Alıncak öldürülecek mi?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 136. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?
Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi?
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