Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde heyecan arttı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirdi. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında değişikliklere sebep oldu. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak?
Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak? Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak?
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