Diriliş Ertuğrul 133. bölüm fragmanında Ertuğrul tuzağın arkasındakini bulabilecek mi?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 133. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden olaylar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.
Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.
Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?
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