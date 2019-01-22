Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanında Ertuğrul intikamını alabilecek mi?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 132. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul, Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ertuğrul, kurduğu oyun sayesinde hem İlbilge’yi kaleden kurtarmayı başarmış hem de Uranos ve Dragos’u kullanarak Moğollara verilen altınları geri almak için hamle yapmıştı. Ertuğrul bu hamlesinde muvaffak olup ahalinin hakkı olan altınları geri alabilecek mi? Ertuğrul, evlilik hususunda ise Sırma’yı değil İlbilge’yi eş olarak seçmişti. Ertuğrul’un bu kararının altında yatan neden nedir? Bu evlilik neticeye ulaşabilecek midir? Ertuğrul, evlatlarına bu durumu nasıl açıklayacak? Bilhassa Osman’ın bu evliliğe karşı verdiği tepki karşısında Ertuğrul ne yapacak? Ertuğrul’un kendisini isteyeceğini düşünen Sırma ise, bu beklenmedik duruma karşı ne yapacak?
Ertuğrul, tüm bunların yanında düşmanlarının cezasını kesebilecek mi? Artuk’un intikamını Emir Bahaeddin’den sorabilecek mi? Ertuğrul, Türk obalarını katleden Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek mi? Dragos, Ertuğrul’u öldürmek için ne yapacak? Ertuğrul, üzerine oynanan tüm bu oyunları bertaraf edebilecek mi?
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