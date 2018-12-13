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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.12.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanında Selcan Hatun'dan önemli bilgi

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Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanında Selcan Hatun'dan önemli bilgi

Diriliş Ertuğrul son bölümün ardından 128. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Kayı Obası büyük bir tehlikenin altından kurtulmuş ve Gündüz'ü aklamayı başarabilmiştir. Büyük bir ihaneti bertaraf eden ve düşmanın tuzaklarını yerle yeksan eden oba beyi, bunda İlbilge Hatun'un payı olduğu açıklamıştır. Peki, Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanında Dragos'un planı ne olacak? İşte, son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanından bazı kesitler

Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detaylar izleyicilerle buluştu. Selcan Hatun'un tekrar geri döndüğü Kayı Obası'nda, getirdiği mesaj ise merak uyandırdı. İşte, Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

Hayme Ana ve Ertuğrul Bey, nihayet Selcan Hatun ile görüşme şansını bulmuştur. Selcan Hatun'un neden geldiğini ve obasına ne olduğunu merak eden Ertuğrul Bey, Selcan Hatun'un getirdiği mesajı okumuştur. Oba beyi bu mesaj üzerine harekete geçmiştir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gündüz, Irene sayesinde İlbilge’nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos’la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya’dan Dragos’la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul’dan Gündüz’ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz’ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz’ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz’ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti…

Gündüz’ün kaledeki akıbeti ne olacak? Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi? İlbilge, Gündüz’ü ele geçirebilmek için ne yapacak? Ertuğrul, herkese karşı nasıl bir oyun kuracak? Ertuğrul’un hamlesi ne olacak? Selcan ve oğlu obaya neden geldiler? Onların gelişiyle, bundan sonra ne olacak? Dragos’un Ertuğrul’a karşı hamlesi ne olacak? Emir Bahaeddin’in Söğüt’teki varlığı nasıl neticeler doğuracak?

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