Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanında Selcan Hatun'dan önemli bilgi
Diriliş Ertuğrul son bölümün ardından 128. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Kayı Obası büyük bir tehlikenin altından kurtulmuş ve Gündüz'ü aklamayı başarabilmiştir. Büyük bir ihaneti bertaraf eden ve düşmanın tuzaklarını yerle yeksan eden oba beyi, bunda İlbilge Hatun'un payı olduğu açıklamıştır. Peki, Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanında Dragos'un planı ne olacak? İşte, son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanından bazı kesitler
Diriliş Ertuğrul 128. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detaylar izleyicilerle buluştu. Selcan Hatun'un tekrar geri döndüğü Kayı Obası'nda, getirdiği mesaj ise merak uyandırdı. İşte, Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?
Hayme Ana ve Ertuğrul Bey, nihayet Selcan Hatun ile görüşme şansını bulmuştur. Selcan Hatun'un neden geldiğini ve obasına ne olduğunu merak eden Ertuğrul Bey, Selcan Hatun'un getirdiği mesajı okumuştur. Oba beyi bu mesaj üzerine harekete geçmiştir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gündüz, Irene sayesinde İlbilge’nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos’la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya’dan Dragos’la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul’dan Gündüz’ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz’ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz’ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz’ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti…
Gündüz’ün kaledeki akıbeti ne olacak? Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi? İlbilge, Gündüz’ü ele geçirebilmek için ne yapacak? Ertuğrul, herkese karşı nasıl bir oyun kuracak? Ertuğrul’un hamlesi ne olacak? Selcan ve oğlu obaya neden geldiler? Onların gelişiyle, bundan sonra ne olacak? Dragos’un Ertuğrul’a karşı hamlesi ne olacak? Emir Bahaeddin’in Söğüt’teki varlığı nasıl neticeler doğuracak?
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