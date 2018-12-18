Diriliş Ertuğrul 128. bölüm fragmanında Kayılar ve Umuroğulları arasındaki ilişki nasıl olacak?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 128. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.
Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul’u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt’e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak?
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