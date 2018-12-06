Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanında Dragos boş durmuyor!
Diriliş Ertuğrul son bölümün ardından 127. yeni bölüm fragmanı ile önemli ayrıntılara yer verdi. Oba beyinin Gündüz için girdiği mücadelenin ardından gözler İlbilge Hatun'un vereceği tepkilere çevrilmişti. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde bir oda içerisinde onlarca haçlı askerinin ortasında kalan oba beyi, 127. yeni bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre oradan sağ salim çıkmıştır. İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanı ile yeni bölüm hakkında bazı tüyolar verdi. Son bölümde onlarca haçlı askerinin arasında kalan ve yeni bölüm fragmanında bu kıskaçtan bir şekilde kurtulduğu görülen oba beyi, Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanında Gündüz'ü korumak için yine mücadele içine girmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 127. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA OBA BEYİ GÜNDÜZ'Ü UYARIYOR
Dizinin yeni bölüm fragmanında İlbilge Hatun'un kin ve nefreti devam ederken, oba beyi ise bu konuda sağduyulu davranmaya özen göstermektedir. Oba beyini ve Gündüz'ü elinden kaçıran Dragos ise bu hezeyanı bastırabilmek için yolda pusu kurmanın hayalini kurmaktadır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü…
Ertuğrullar, Kara Bela’nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz’ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge’nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı? Ertuğrul ve İlbilge, Umur Bey’in gerçek katiline ulaşabilecek mi? Dragos’un yeni tuzakları ve buna karşın Ertuğrul’un hamleleri ne olacak? Evdokya’nın Tekfur Yannis’e götürdüğü kolyedeki sır ne? Ertuğrul, kim olduğunu bilmediği gizli düşman Dragos’tan ailesini ve obasını muhafaza edebilecek mi?
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