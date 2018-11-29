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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.11.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında oba beyi Gündüz'ü teslim edecek mi?

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Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında oba beyi Gündüz'ü teslim edecek mi?

Diriliş Ertuğrul son bölümünün ardından 126. yeni bölüm fragmanında aksiyon dolu sahnelerin yaşanacağını izleyicilerle paylaştı. Oğlu Gündüz Alp'in yaşamı için çırpınan oba beyi, Konya'dan gelen ve oğlunun teslim edilmesini isteyen gruba rest çekmiştir. Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında bir yandan Dragos'un peşinden giden oba beyi, bir yandan da Gündüz Alp'in canını korumak için mücadele etmektedir. İşte, tüm bunların yansıması niteliğindeki Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında bir baba olarak oğlunun haksız yere ipe gitmesine izin vermeyecek olan oba beyi, etrafındaki birçok kişiyi karşısına alarak Gündüz Alp için çırpınışlarına devam etmektedir. Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'ya götürmek isteyen heyete rest çeken oba beyi, 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım' sözleriyle evladı hakkındaki hassasiyetini dile getirmiştir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...

 

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