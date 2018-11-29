Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında oba beyi Gündüz'ü teslim edecek mi?
Diriliş Ertuğrul son bölümünün ardından 126. yeni bölüm fragmanında aksiyon dolu sahnelerin yaşanacağını izleyicilerle paylaştı. Oğlu Gündüz Alp'in yaşamı için çırpınan oba beyi, Konya'dan gelen ve oğlunun teslim edilmesini isteyen gruba rest çekmiştir. Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında bir yandan Dragos'un peşinden giden oba beyi, bir yandan da Gündüz Alp'in canını korumak için mücadele etmektedir. İşte, tüm bunların yansıması niteliğindeki Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında bir baba olarak oğlunun haksız yere ipe gitmesine izin vermeyecek olan oba beyi, etrafındaki birçok kişiyi karşısına alarak Gündüz Alp için çırpınışlarına devam etmektedir. Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'ya götürmek isteyen heyete rest çeken oba beyi, 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım' sözleriyle evladı hakkındaki hassasiyetini dile getirmiştir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...
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