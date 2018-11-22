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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.11.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanında İlbilge'den şok hamle!

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Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanında İlbilge'den şok hamle!

Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından gündem konusu oldu. Son bölümde, hiç beklemediği bir hamle ile karşılaşan İlbilge Hatun, babasının ölümünün ardından büyük yeminler etmiştir. Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanında Söğüt'e kan kusturacaklarını ifade eden İlbilge Hatun, oba beyinin tepkisiyle karşılaşmıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul'un son bölümünün ardından yayınlanan 125. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Son bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Diriliş Ertuğrul, yeni bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Babasının ölümünü gören İlbilge Hatun, bunun sorumlusu olarak Gündüz'ü görmektedir. Ancak oba beyinin bu suçlamaları kabul etmesi bir baba için çok zor olacaktır. İşte, son bölümün ardından izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dizinin son sahnelerinde İlbilge Hatun'un babasının cansız bedeninin kanlar içinde bulması ve yanı başında duran kanlı hançeri görmesinin ardından oklar Gündüz Alp'e yönelmiştir. Bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade eden ve bu suçlamaların bir baba için ne kadar zor olduğunu söyleyen oba beyi, İlbilge Hatun'u uyarmıştır. Dragos ise bir Söğüt'te istihbarat toplamaya devam etmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlbilge Hatun’un babası Umur Bey ile birlikte obaya devletin vergi tahsildarları olarak gelmesiyle, Kayılar ve Umuroğulları arasında büyük bir gerilim doğmuştu. Bunlar yaşanırken, Aksakallıların arasına dahil olan Ertuğrul, içinde devletin sırları olan sandığı Moğollardan geri alma vazifesine atılmıştı. Bu vazifede sandığı Moğolların elinden kurtarmayı başarmış, ancak sandığın anahtarını ele geçirememişti. Anahtarı ele geçirmeleri için Turgut ve Mergen’i vazifelendirmişti. Turgut ve Mergen, gizli sandığın anahtarına ulaşabilecekler mi?

Dragos, zangoç kılığında kendini gizlemeye devam ederek Ertuğrul üzerinde türlü oyunlar oynamaya devam etmişti. Kayılar ile Umuroğulları’nı birbirine düşürmek için Umuroğullarının alplarını öldürerek bu suçun Gündüz’ün üzerine kalmasını sağlamıştı. Bununla yetinmeyen Dragos’un Ertuğrul’u oldukça zor durumda bırakacak son tuzağı ne olacak? Kayılar ve Umuroğulları arasında gitgide büyüyen bu gerilim, nereye varacak? Dragos’un adamlarının Umuroğulları alplarına saldırdığı yerde, Osman ve Savcı da vuruşmaya tanık olmuştu. Dragos’un adamları ise onları fark etmiş ve onların peşine düşmüştü. Osman ve Savcı, Dragos’un adamlarının elinden kurtulabilecek mi? Bu hengâmede sırtından ok yiyen Ataç, güçlükle hana gelmiş ve burada İlbilge ile Gündüz arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim neticesinde, İlbilge istemeden Ertuğrul’u hançerlemişti.

Ertuğrul, tüm bu yaşananlara nasıl bir tepki verecek? Üzerine kurulan tuzakların üstesinden gelip obasını ve ailesini muhafaza edebilecek mi?

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