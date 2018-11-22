Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanında İlbilge'den şok hamle!

Son bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Diriliş Ertuğrul, yeni bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Babasının ölümünü gören İlbilge Hatun, bunun sorumlusu olarak Gündüz'ü görmektedir. Ancak oba beyinin bu suçlamaları kabul etmesi bir baba için çok zor olacaktır. İşte, son bölümün ardından izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dizinin son sahnelerinde İlbilge Hatun'un babasının cansız bedeninin kanlar içinde bulması ve yanı başında duran kanlı hançeri görmesinin ardından oklar Gündüz Alp'e yönelmiştir. Bu durumun kabul edilemeyeceğini ifade eden ve bu suçlamaların bir baba için ne kadar zor olduğunu söyleyen oba beyi, İlbilge Hatun'u uyarmıştır. Dragos ise bir Söğüt'te istihbarat toplamaya devam etmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlbilge Hatun’un babası Umur Bey ile birlikte obaya devletin vergi tahsildarları olarak gelmesiyle, Kayılar ve Umuroğulları arasında büyük bir gerilim doğmuştu. Bunlar yaşanırken, Aksakallıların arasına dahil olan Ertuğrul, içinde devletin sırları olan sandığı Moğollardan geri alma vazifesine atılmıştı. Bu vazifede sandığı Moğolların elinden kurtarmayı başarmış, ancak sandığın anahtarını ele geçirememişti. Anahtarı ele geçirmeleri için Turgut ve Mergen’i vazifelendirmişti. Turgut ve Mergen, gizli sandığın anahtarına ulaşabilecekler mi?



Dragos, zangoç kılığında kendini gizlemeye devam ederek Ertuğrul üzerinde türlü oyunlar oynamaya devam etmişti. Kayılar ile Umuroğulları’nı birbirine düşürmek için Umuroğullarının alplarını öldürerek bu suçun Gündüz’ün üzerine kalmasını sağlamıştı. Bununla yetinmeyen Dragos’un Ertuğrul’u oldukça zor durumda bırakacak son tuzağı ne olacak? Kayılar ve Umuroğulları arasında gitgide büyüyen bu gerilim, nereye varacak? Dragos’un adamlarının Umuroğulları alplarına saldırdığı yerde, Osman ve Savcı da vuruşmaya tanık olmuştu. Dragos’un adamları ise onları fark etmiş ve onların peşine düşmüştü. Osman ve Savcı, Dragos’un adamlarının elinden kurtulabilecek mi? Bu hengâmede sırtından ok yiyen Ataç, güçlükle hana gelmiş ve burada İlbilge ile Gündüz arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim neticesinde, İlbilge istemeden Ertuğrul’u hançerlemişti.



Ertuğrul, tüm bu yaşananlara nasıl bir tepki verecek? Üzerine kurulan tuzakların üstesinden gelip obasını ve ailesini muhafaza edebilecek mi?