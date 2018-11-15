Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm fragmanında Gündüz zindana atılıyor! Son bölümde neler oldu?
Diriliş Ertuğrul 124.yeni bölüm fragmanında oba beyi Gündüz konusundaki kararını veriyor. Son bölümde Gündüz ile İlbilge Hatun'un karşılaşmasının ardından yaşanan gerilim Kayı Obası'nın da gündeminde yer almıştır. Diriliş Ertuğrul'un 124. yeni bölüm fragmanında oğlu Gündüz'e kalkan hançeri kendi göğsüne saplatan oba beyi, bunun hesabını sormaya başlamıştır. İşte, Diriliş Ertuğrul son bölümün ardından izleyici karşısına çıkan 124. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Son bölümüne Gündüz Alp ile İlbilge Hatun arasındaki gerilimin damga vurduğu Diriliş Ertuğrul'da, 124. yeni bölüm fragmanı izleyicilerin karşısına çıktı. Umuroğullarının bu topraklarda işi yok cümlesinin Gündüz tarafından ifade edildiğini ima eden İlbilge Hatun, bu gerilimi biraz daha alevlendirmiştir. Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm fragmanında İlbilge'nin Gündüz'e saplayacağı hançeri kendi göğsüne çeken oba beyi, bunun hesabını soracaktır. İşte Diriliş Ertuğrul'un 124. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar
YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANIYOR?
Gündüz'ün Ertuğrul Gazi'ye hesap verirken kullandığı "Bu hatun hepimize yalan söyledi baba. Meğer Umuroğullarındanmış. Sen yokken obamıza baskın verdi." sözleri, Oba beyinde bazı kuşkulara neden olmuştur.
Bir şekilde Gündüz'ün üzerine oynayan İlbilge Hatun, Oba beyinin üzerinde algı yaratarak genç adamı zindana attırmıştır. Dragos'un ise Söğüt üzerindeki planları çok farklıdır. Gündüz'ün hançeri bu planın bir parçası olacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Diriliş Ertuğrul'un 122. bölümünde; Osman, Teokles ve kızlarını kurtarmak için vuruşmaya girmiş, vuruşurken İlbilge Hatun tarafından kurtarılarak yaralı bir halde obaya getirilmişti. Ertuğrul yaptırdığı tahkikatlardan sonra bu hadisenin arkasında Dragos isminde birinin olduğunu öğrenmiş ve onun derhal bulunmasını emretmişti. Ertuğrul, obaya gelen Moğol devriye birliğinden Hülagü Han’ın vergileri iki katına çıkardığını öğrenmiş, bu sırada küstahlık yapan komutanın elini kesmiş ve bütün meseleleri çözmek üzere Konya’ya doğru yola çıkmıştı…
Ertuğrul ve alpları, eli kesilen Moğol komutanının ağabeyi tarafından tuzağa düşürülmüş ve Ertuğrul, Aksakallılar tarafından kurtarılmıştı. Aksakallıların arasına katılan ve orada bir post sahibi olan Ertuğrul’a, kutlu bir vazife verilecektir. Ertuğrul, Türk devleti ve varlığı için hangi mühim vazifeyi üstlenecektir? Bu vazife uğrunda neler yapacak? Ve Bu yolda hangi zorluklarla karşılaşacaktır?
Kendini Çobanoğullarından olarak tanıtan ve obada herkes tarafından sevilip sayılan İlbilge’nin aslında vergi toplamakla ve Söğüt’te yurt tutmakla vazifelendirilen Umuroğulları Beyi Umur Bey’in kızı olduğu öğrenilmişti. İlbilge, babası Umur Bey ve alplarıyla obaya gelmiş, Umur Bey ise Ertuğrul’un otağına girmek istemiş fakat Gündüz tarafından boğazına hançer dayanmıştı. İlbilge bu durum karşısında nasıl bir karşılık verecek? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim nereye varacak? Gündüz, boğazına hançer dayadığı Umur Bey’e ne yapacak?
Diğer yandan Söğüt’te kendini zangoç kimliğiyle gizleyen fakat bir Hristiyan örgütünün lideri olan Dragos ise Ertuğrul’a karşı gizli faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Adamı olan Teo’yu Ertuğrul’un obasına gönderip Teokles’i öldürmekle vazifelendirmiştir. Teo bu görevi yerine getirebilecek midir? Gizlice görevlendirdiği adamlar sayesinde Gündüz’ü tefecilik tuzağına düşürüp Ertuğrul’un ailesi içinde sarsıntıya yol açan Dragos, şimdi hangi tuzağını devreye sokacaktır?
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