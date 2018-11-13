Diriliş Ertuğrul 123. bölüm fragmanında Ertuğrul hamlesini yapıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Adamı olan Teo’yu Ertuğrul’un obasına gönderip Teokles’i öldürmekle vazifelendirmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Osman, Teokles ve kızlarını kurtarmak için vuruşmaya girmiş, vuruşurken İlbilge Hatun tarafından kurtarılarak yaralı bir halde obaya getirilmişti. Ertuğrul yaptırdığı tahkikatlardan sonra bu hadisenin arkasında Dragos isminde birinin olduğunu öğrenmiş ve onun derhal bulunmasını emretmişti. Ertuğrul, obaya gelen Moğol devriye birliğinden Hülagü Han’ın vergileri iki katına çıkardığını öğrenmiş, bu sırada küstahlık yapan komutanın elini kesmiş ve bütün meseleleri çözmek üzere Konya’ya doğru yola çıkmıştı…

Ertuğrul ve alpları, eli kesilen Moğol komutanının ağabeyi tarafından tuzağa düşürülmüş ve Ertuğrul, Aksakallılar tarafından kurtarılmıştı. Aksakallıların arasına katılan ve orada bir post sahibi olan Ertuğrul’a, kutlu bir vazife verilecektir. Ertuğrul, Türk devleti ve varlığı için hangi mühim vazifeyi üstlenecektir? Bu vazife uğrunda neler yapacak? Ve Bu yolda hangi zorluklarla karşılaşacaktır?

Kendini Çobanoğullarından olarak tanıtan ve obada herkes tarafından sevilip sayılan İlbilge’nin aslında vergi toplamakla ve Söğüt’te yurt tutmakla vazifelendirilen Umuroğulları Beyi Umur Bey’in kızı olduğu öğrenilmişti. İlbilge, babası Umur Bey ve alplarıyla obaya gelmiş, Umur Bey ise Ertuğrul’un otağına girmek istemiş fakat Gündüz tarafından boğazına hançer dayanmıştı. İlbilge bu durum karşısında nasıl bir karşılık verecek? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim nereye varacak? Gündüz, boğazına hançer dayadığı Umur Bey’e ne yapacak?

Diğer yandan Söğüt’te kendini zangoç kimliğiyle gizleyen fakat bir Hristiyan örgütünün lideri olan Dragos ise Ertuğrul’a karşı gizli faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Adamı olan Teo’yu Ertuğrul’un obasına gönderip Teokles’i öldürmekle vazifelendirmiştir. Teo bu görevi yerine getirebilecek midir? Gizlice görevlendirdiği adamlar sayesinde Gündüz’ü tefecilik tuzağına düşürüp Ertuğrul’un ailesi içinde sarsıntıya yol açan Dragos, şimdi hangi tuzağını devreye sokacaktır?