Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Gazi görüldü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDiriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Gazi görüldü!
GeriTelevizyon Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Gazi görüldü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
20.10.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Gazi görüldü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Gazi görüldü!

Yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olan Diriliş Ertuğrul'da 19 Ekim akşamı fragman sürprizi yaşandı. Dizinin yapımcısı ve aynı zamanda senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden fragmanın duyurusunu gerçekleştirdi. Yayınlanan fragmanda Söğüt'e yerleştikleri görüntülenen Kayı Obası'nda, Osman Gazi'nin ağır yaralanmış olarak atın üzerinde obaya getirilmesi, dikkat çeken konu oldu. Peki, tüm bunlara ilaveten Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul yayınlanan fragmanla yeni sezonun ilk görüntüsünü verdi. 122. yeni bölümü ile sezona merhaba diyecek olan dizide, Ertuğrul Gazi'nin yaşlandığı gözlenirken, Osman Gazi ise 10'lu yaşlarda görüntülendi. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanının ardından merak edilen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu hakkında bazı bilgiler

YENİ BÖLÜM BU HAFTA DA YOK

Geçtiğimiz çarşamba günü yeni bölümü ile beklenen ancak tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul, 24 Ekim Çarşamba gününün TRT 1 yayın akışı içerisinde de yer almadı. Yapımcı ve yayıncı kuruluş, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, dizinin fragmanında "Çok yakında" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı Osman Gazi görüldü

FRAGMAN YAYINLANDI

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk fragmanında obasını Söğüt'e taşıyan Ertuğrul Gazi, "10 yıldır Moğollar'ın tahakkümüne, zorbalığına rağmen Söğüt ahalisini ihya ettim" sözleri ile yeni dönemde bölgede bulunan ahaliyi de arkasına alacağının sinyalini verdi. Fragmanda dikkat çeken bir diğer husus ise Osman Gazi'nin bir at üzerinde yaralı olarak obaya getirilmesi oldu. İşte, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonundan ilk tanıtım;

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

'Başıma gelen en iyi şey: Kocam'

Şekerpare yıllar sonra ortaya çıktı

Ailece ilk poz