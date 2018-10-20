Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Gazi görüldü!
Yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu olan Diriliş Ertuğrul'da 19 Ekim akşamı fragman sürprizi yaşandı. Dizinin yapımcısı ve aynı zamanda senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden fragmanın duyurusunu gerçekleştirdi. Yayınlanan fragmanda Söğüt'e yerleştikleri görüntülenen Kayı Obası'nda, Osman Gazi'nin ağır yaralanmış olarak atın üzerinde obaya getirilmesi, dikkat çeken konu oldu. Peki, tüm bunlara ilaveten Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul yayınlanan fragmanla yeni sezonun ilk görüntüsünü verdi. 122. yeni bölümü ile sezona merhaba diyecek olan dizide, Ertuğrul Gazi'nin yaşlandığı gözlenirken, Osman Gazi ise 10'lu yaşlarda görüntülendi. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk fragmanının ardından merak edilen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜM BU HAFTA DA YOK
Geçtiğimiz çarşamba günü yeni bölümü ile beklenen ancak tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul, 24 Ekim Çarşamba gününün TRT 1 yayın akışı içerisinde de yer almadı. Yapımcı ve yayıncı kuruluş, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, dizinin fragmanında "Çok yakında" ibaresinin yer alması dikkat çekti.
FRAGMAN YAYINLANDI
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon ilk fragmanında obasını Söğüt'e taşıyan Ertuğrul Gazi, "10 yıldır Moğollar'ın tahakkümüne, zorbalığına rağmen Söğüt ahalisini ihya ettim" sözleri ile yeni dönemde bölgede bulunan ahaliyi de arkasına alacağının sinyalini verdi. Fragmanda dikkat çeken bir diğer husus ise Osman Gazi'nin bir at üzerinde yaralı olarak obaya getirilmesi oldu. İşte, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonundan ilk tanıtım;
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