Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni sezon ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.11.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni sezon ne zaman?

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Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni sezon ne zaman?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni sezon 122. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanla birlikte izleyicilerine yeni sezon tarihini açıklayan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanı.

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine aksiyon ve heyecanlı anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde savaş sinyalleri göze çarpıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanı.

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Diriliş Ertuğrul yeni sezonu 7 Kasım'da ekranlarda olacak.

MEHMET BOZDAĞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan yeni sezon yayın tarihi dizinin yapımcısı tarafından da sosyal medyadan duyuruldu. Mehmet Bozdağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda;

"Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor! Diriliş "Ertuğrul" yeni sezon ilk bölümüyle 7 Kasım'da #TRT1'de." ifadelerini kullandı.

OYUNCU EKİBİNE YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR

Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı.

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