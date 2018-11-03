Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni sezon ne zaman?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni sezon 122. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanla birlikte izleyicilerine yeni sezon tarihini açıklayan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanı.
Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine aksiyon ve heyecanlı anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde savaş sinyalleri göze çarpıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon fragmanı.
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Diriliş Ertuğrul yeni sezonu 7 Kasım'da ekranlarda olacak.
MEHMET BOZDAĞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Öte yandan yeni sezon yayın tarihi dizinin yapımcısı tarafından da sosyal medyadan duyuruldu. Mehmet Bozdağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda;
"Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor! Diriliş "Ertuğrul" yeni sezon ilk bölümüyle 7 Kasım'da #TRT1'de." ifadelerini kullandı.
OYUNCU EKİBİNE YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR
Kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Diriliş Ertuğrul'da, yeni sezon kadrosuna İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil'in dahil olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncu olarak gündeme gelen bir diğer isim ise son olarak Vatanım Sensin’de ‘Doktor Suat’ karakteri ile yer alan başarılı oyuncu Kayra Şenocak oldu. Şenocak, Diriliş’in kadrosuna Aktemür rolü ile katıldı.
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