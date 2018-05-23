Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanında heybe damgası
Yolculuk boyunca elinde taşıdığı heybe, Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanında ortaya çıkıyor. Mücadeleleri atlatıp Ögeday Han'ın huzuruna kadar çıkmayı başaran oba beyi, Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanında elindeki heybenin bir nevi kurtuluş anlamı taşıdığını ifade ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanında oba beyinin elindeki heybenin içerisinde neler yer alıyor? İşte, yeni bölümden bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı, heyecan dolu sahnelerin izleyicilerle buluşturulacağının sinyalini verdi. Oba beyini yanına alarak harekete geçen Baycu Noyan, Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölümümnde sultanın huzuruna erişmiştir. Peki, oba beyinin elindeki heybe, Ögeday Han için ne ifade edecektir? İşte, detaylı bilgiler
HEYBENİN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR
Meşakkatli yolları geride bıraktıktan sonra sultanın huzuruna çıkan oba beyi ve Baycu Noyan, Ögeday Han'ın söylemlerini dinlemeye hazırdır. Sultanından bir takım hediyeler getirdiğini ifade eden oba beyi, Ögeday Han'a elindeki heybeyle birlikte takdim etmiştir. Oba beyi, elindeki heybenin içerisinde çok önemli bilgiler yer aldığını Ögeday Han'a iletmiştir. Peki, o heybeden neler çıkacaktır?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Son bölümde, Kayı Obasını kast ederek Türklerin derisini yüzeceğim ifadelerinde bulunan Noyan, yeni bölüm fragmanında oba beyinin otağına gelmiştir. Noyan'ı karşısında gören oba beyi, bu ziyaretin nedenini merak etmektedir. Ağzındaki baklayı çıkaran Noyan, oba beyine zoraki elçilik teklifinde bulunmuştur. Oba beyinin Ögeday Han için elçilik yapacağını dile getiren Noyan, bunun için uzun bir yola çıkacaklarını söylemiştir.
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