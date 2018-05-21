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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.05.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay! O heybede ne var?

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Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay! O heybede ne var?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 23 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmanda heybe detayı dikkat çekiyor. Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul eden Ertuğrul'u ne bekliyor? İşte Diriliş Ertuğrul 119. bölümünden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Noyan’ın geri dönüşüyle heyecan dozunun arttığı Diriliş Ertuğrul’un 119. bölüm fragmanında kılıç sahnelerinin yanı sıra heybe detayı dikkat çekti. Ertuğrul’un Noyan’a verdiği yanıt merak dozunu daha da artırdı. Noyan ile birlikte çıktıkları yolculukta, Ertuğrul ve alplarını neler bekliyor? Vuruşma esnasında kötü bir şekilde yaralanan Bamsı’nın ahvali ne olacak? Romanos’un cezası kesilecek mi? Sugay Hatun’un akıbeti ne olacak? Almıla, amaçları doğrultusunda nasıl bir hamlede bulunacak? Ertuğrul Bey’in yokluğunda Kayı Obası’nda ahval ne olacak?  İşte Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa bir özeti!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.

 

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