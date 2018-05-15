Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanında Ertuğrul'a büyük vazife
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 118. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a elçi olarak gönderiyor. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı
Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?
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