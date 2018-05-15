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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.05.2018 - 18:47, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanında Ertuğrul'a büyük vazife

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Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanında Ertuğrul'a büyük vazife

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 118. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a elçi olarak gönderiyor. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı
 
Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?

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