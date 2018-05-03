Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanında duygulandıran sahne
Diriliş Ertuğrul son bölümü ile izleyicileri duygu dolu sahnelerle baş başa bıraktı. Ertuğrul Gazi'nin rüyalarında gördüğü, doğumunu merakla beklediği Osman için beklenen gün gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya gelmesinin ardından ebedi hayata göç eden Halime Hatun, Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte, son bölümün ardından ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler
Son bölümü ile yürekleri dağlayan Diriliş Ertuğrul, 117. yeni bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Halime Hatun'un ebediyete göç ettiği sahnelerde duygu seli yaşatan dizi, sosyal medyada da gündem konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'un 117. yeni bölüm fragmanında oba beyi ve Kayı Obası, Halime Hatun'u toprağa vermeye hazırlanırken göz yaşlarına hakim olamıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 117. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler
SOSYAL MEDYA'DA HALİME HATUN ÜZÜNTÜSÜ
Ertuğrul'un Halime'ye veda etmesine DAYANAMAM anliyomusunuz DAYANAMAM
Noyan geri geldi dizinin ilk bölümlerindeki tadı geldi eyvallah lakin halime sultanı diziden ayırmak nedir
Sabah namazına kalktım biraz telefona bakayım dedim Halime sultan ölmüş o kadar etkilendim ki hala uyayamıyorum.. Ah Halime ahh gün yüzü görmedin
Noyan geldi,bütün motivasyon gitti...o ne ya mutfağa kaçtım görmemek içinçok korkunç Halime hatunuda niye öldürdüler anlamadım
Yahu Ölmüyordu Halime Hatun, Tarih'i mi yanlış biliyoruz. Yoksa Bu işte var birşey ya hadi hayrlısı.. ama Aglattiniz bizi
Yahu olmuyordu tarih'i mi yanlış biliyoruz. Aglattiniz bizi olmadı
Herkesi ağlatan bir ölüm yaşandı Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatun yatağında Bebeği kucağındayken öldü Bebeğinin ağlaması üzerine içeriye Giren Ertuğrul Bey Çok sevdiği eşi Halime Sultanın Öldüğünü görünce gözyaşlarına Boğuldu Çok Acı idi Halime Hatun
Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan ve her gördüğümde sanki senmişsin gibi hissettiğim o karakter, öldü. Üzüldüm. İnsan hiç senaryo gereği ölen bir karakter için üzülür mü ya da böyle bir yazı yazma gereği duyar mı? diyorsundur belki. Deme. Çünkü ben o karakterde seni görmüştüm.
Ve halime hatun ölür babam gizli gizli Ertuğrul’la birlikte gözyaşı siler.
HALİME HATUN ROLÜNÜ ÜSTLENEN ESRA BİLGİÇ'TEN VEDA PAYLAŞIMI
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı.
Bilgiç, dün akşam ekrana gelen ölüm sahnesinin ardından ayrılığın nedenlerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
"Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay’a teşekkür ederim.
Ve tabiki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya Ablam, Altan , Ezgi’m, Ayberk Abi'm , Burçin, Yaman’ım , Nurettin Abi , Cengiz, Kaan, Murat Abi, Celal, Edip , Hakan , Batuhan, Gökhan.. yönetmenlerim Ahmet ve Fethi , Görüntü Yönetmenim Ömer Abi.. Çalışkan dostum Begüm’üm, temiz kalplim Büşra’m, Hazal, Aydın, Halil, Ömer... Canım sanat ekibim Levent ,Ecem , Tekin makyaj ekibim Buse'm Feride'm ve Sevtap Abla... Kostüm Nildağ, Elif ,Nazlıcan, Seda... Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih... Canım Reji Gülen'im ve Tolga... Beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin.
Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz’üm, Savcı’m ve Osman’ım size emanet..."
Esra Bilgiç, Ekim 2017'de Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile nikah masasına oturmuştu...
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