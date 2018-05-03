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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.05.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanında duygulandıran sahne

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Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanında duygulandıran sahne

Diriliş Ertuğrul son bölümü ile izleyicileri duygu dolu sahnelerle baş başa bıraktı. Ertuğrul Gazi'nin rüyalarında gördüğü, doğumunu merakla beklediği Osman için beklenen gün gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya gelmesinin ardından ebedi hayata göç eden Halime Hatun, Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte, son bölümün ardından ekrana gelen Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler

Son bölümü ile yürekleri dağlayan Diriliş Ertuğrul, 117. yeni bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Halime Hatun'un ebediyete göç ettiği sahnelerde duygu seli yaşatan dizi, sosyal medyada da gündem konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'un 117. yeni bölüm fragmanında oba beyi ve Kayı Obası, Halime Hatun'u toprağa vermeye hazırlanırken göz yaşlarına hakim olamıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 117. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler

SOSYAL MEDYA'DA HALİME HATUN ÜZÜNTÜSÜ

Ertuğrul'un Halime'ye veda etmesine DAYANAMAM anliyomusunuz DAYANAMAM

Noyan geri geldi dizinin ilk bölümlerindeki tadı geldi eyvallah lakin halime sultanı diziden ayırmak nedir

Sabah namazına kalktım biraz telefona bakayım dedim Halime sultan ölmüş o kadar etkilendim ki hala uyayamıyorum.. Ah Halime ahh gün yüzü görmedin

Noyan geldi,bütün motivasyon gitti...o ne ya mutfağa kaçtım görmemek içinçok korkunç Halime hatunuda niye öldürdüler anlamadım

Yahu Ölmüyordu Halime Hatun, Tarih'i mi yanlış biliyoruz. Yoksa Bu işte var birşey ya hadi hayrlısı.. ama Aglattiniz bizi

Yahu olmuyordu tarih'i mi yanlış biliyoruz. Aglattiniz bizi olmadı

Herkesi ağlatan bir ölüm yaşandı Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatun yatağında Bebeği kucağındayken öldü Bebeğinin ağlaması üzerine içeriye Giren Ertuğrul Bey Çok sevdiği eşi Halime Sultanın Öldüğünü görünce gözyaşlarına Boğuldu Çok Acı idi Halime Hatun

Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan ve her gördüğümde sanki senmişsin gibi hissettiğim o karakter, öldü. Üzüldüm. İnsan hiç senaryo gereği ölen bir karakter için üzülür mü ya da böyle bir yazı yazma gereği duyar mı? diyorsundur belki. Deme. Çünkü ben o karakterde seni görmüştüm.

Ve halime hatun ölür babam gizli gizli Ertuğrul’la birlikte gözyaşı siler.

Halime Hatun nasıl öldü Tarihte Halime Hatunun ölümü
Halime Hatun nasıl öldü? Tarihte Halime Hatun'un ölümü

HALİME HATUN ROLÜNÜ ÜSTLENEN ESRA BİLGİÇ'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı.

Bilgiç, dün akşam ekrana gelen ölüm sahnesinin ardından ayrılığın nedenlerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay’a teşekkür ederim.
Ve tabiki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya Ablam, Altan , Ezgi’m, Ayberk Abi'm , Burçin, Yaman’ım , Nurettin Abi , Cengiz, Kaan, Murat Abi, Celal, Edip , Hakan , Batuhan, Gökhan.. yönetmenlerim Ahmet ve Fethi , Görüntü Yönetmenim Ömer Abi.. Çalışkan dostum Begüm’üm, temiz kalplim Büşra’m, Hazal, Aydın, Halil, Ömer... Canım sanat ekibim Levent ,Ecem , Tekin makyaj ekibim Buse'm Feride'm ve Sevtap Abla... Kostüm Nildağ, Elif ,Nazlıcan, Seda... Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih... Canım Reji Gülen'im ve Tolga... Beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin.
Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz’üm, Savcı’m ve Osman’ım size emanet..."

Esra Bilgiç, Ekim 2017'de Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile nikah masasına oturmuştu...

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