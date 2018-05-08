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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.05.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlandı! Kayı Obası’nda büyük yas

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Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlandı! Kayı Obası’nda büyük yas

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haftaki bölümde oğlu Osman'ı kucağına alan Ertuğrul, çocuklarının annesi Halime Hatun'u kaybetmenin acısını yaşamıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından 9 Mayıs'ta yayınlancak yeni bölümü merak eden diziseverler, Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanını sorguluyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na  büyük bir yas hâkim olduğu görülüyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanında başka neler var? Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un 9 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan 117. bölümünün fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda, Halime'nin beklenmedik ölümümün herkesi etkilediği görülüyor. İşte, Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. BÖLÜM FRAGMANI

Heyecanın her hafta artarak sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisinin 117. bölümünde, Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve  Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine
ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a  karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un geçen haftaki 116. bölümünde, Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın  teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti. Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir.

Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Obada her şey yolunda giderken, oba  beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır.

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