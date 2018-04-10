Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadettin Köpek ölecek mi?
TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin günlerdir merakla beklenen fragmanı nihayet yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatmaya devam eden Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüme dair ipuçları veren 114. bölüm fragmanında, Sadettin Köpek ve adamları Kayı Obası'na baskın yapıyor. Fragmana damga vuran sahne ise, Ertuğrul'un Sadettin Köpek'e ok fırlattığı sahne oldu. Diriliş Ertuğrul seyircileri şimdi yeni bölümde Sadettin Köpek'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölümde Saadettin Köpek ölecek mi? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında başka neler var?
Her çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan dizi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde gerilim yine had safhadaydı. Son bölümün bitmesinin ardından 11 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümüne ait fragman, yeni bölümdeki aksiyon sahnelerinin yoğunluğu gerekçe gösterilerek geç yayınlandı. Sevilen dizinin 114. bölüm fragmanına damga vuran hiç kuşkusuz Ertuğrul'un Sadettin Köpek'e ok atması oldu. Ayrıca, Sadettin Köpek'in Kayı Obası'na sinsi bir planla baskın yaptırması da fragmanda en çok konuşulan konulardan oldu. İşte, gecikmeli olarak yayınlanan Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan'ın paylaştığı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 114. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Diriliş Ertuğrul seyircilerinin hakkında ipuçları edineceği 114. bölüm fragmanı...
Yayınlanan fragmanın başında Sadettin Köpek'in Kayı Obası'na baskın planları yaptığı ve " Aydoğmuş, Kayı obasına sızıp taş üstünde taş koymasın" dediği görülüyor. Fragmanın son sahnesinde ise, Ertuğrul Bey'in Sadeetin Köpek'e ok atması dikkat çekiyor. Diriliş Ertuğrul izleyicileri fragmanı izledikten sonra yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri büyük bir heyecanla beklemeye başladı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL FRAGMANI NEDEN GEÇ YAYINLANDI?
TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen 114. bölüm fragmanı gecikmeli olarak 9 Nisan akşamı yayınlandı. Fragmanın neden geciktiği ise, dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yeni bölümdeki aksiyon sahnelerinin yoğunluğu nedeniyle çekimler uzadı, bu sebeple fragmanın yayınlanması gecikti.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça gerilimli ve dramatik sahneler izletti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek tarafından bıçaklandı. Sadettin Köpek'i bıçaklamaya çalışan Aslıhan Hatun'un ölümü izleyiciyi şoke etti. Yeni bölümde yaşanan diğer gelişmeler ise şunlardı;
Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.
Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?
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