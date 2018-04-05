Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul'dan açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDiriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul'dan açıklama
GeriTelevizyon Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul'dan açıklama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
05.04.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul'dan açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul'dan açıklama

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatmaya devam etti. Son bölümünün ardından merakla yeni bölüm fragmanını bekleyen seyirciler, fragmanın yayınlanmaması ile şaşkınlık yaşadı. Bu hafta ekranlara gelen son bölümde Aslıhan Hatun'un ölmesi herkesi şoke etmişti. Gelecek hafta yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanını izleyerek yeni bölüme dair ipuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Her çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan dizi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde gerilim yine had safhadaydı. Son bölümün bitmesinin ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak eden seyirciler, gelecek hafta dizide neler yaşanacağı öğrenmek için fragmanı araştırdı, ancak 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadığı için izleyemedi. diziseveler ise fragmanın neden yayınlanmadığını sorgulamaya başladı. İşte, Diriliş Ertuğrul fragmanının yayınlanmama sebebi...

DİRİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın neden yayınlanmadığı ise, dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yeni bölümdeki aksiyon sahnelerinin yoğunluğu nedeniyle yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Twitter'dan yapılan açıklamada ayrıca, yeni bölümün gelecek hafta çarşamba günü yayınlanacağı da vurgulandı.


Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan'ın paylaştığı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 114. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilir, yeni bölüme dair ipuçlarını görebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça gerilimli ve dramatik sahneler izletti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek tarafından bıçaklandı. Sadettin Köpek'i bıçaklamaya çalışan Aslıhan Hatun'un ölümü izleyiciyi şoke etti. Yeni bölümde yaşanan diğer gelişmeler ise şunlardı;

Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.

Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkekler bazen çok güzel özür diler: Affedilmek için yazılmış 6 kült parça

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti... Nişanlısı, Aslı'yı koluna kazıttı

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

'Avantgarde' kimdir; neye denir?