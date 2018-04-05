Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Diriliş Ertuğrul'dan açıklama

Her çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan dizi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde gerilim yine had safhadaydı. Son bölümün bitmesinin ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak eden seyirciler, gelecek hafta dizide neler yaşanacağı öğrenmek için fragmanı araştırdı, ancak 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadığı için izleyemedi. diziseveler ise fragmanın neden yayınlanmadığını sorgulamaya başladı. İşte, Diriliş Ertuğrul fragmanının yayınlanmama sebebi...

DİRİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin merakla beklenen 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın neden yayınlanmadığı ise, dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yeni bölümdeki aksiyon sahnelerinin yoğunluğu nedeniyle yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Twitter'dan yapılan açıklamada ayrıca, yeni bölümün gelecek hafta çarşamba günü yayınlanacağı da vurgulandı.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan'ın paylaştığı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 114. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilir, yeni bölüme dair ipuçlarını görebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 113. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça gerilimli ve dramatik sahneler izletti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek tarafından bıçaklandı. Sadettin Köpek'i bıçaklamaya çalışan Aslıhan Hatun'un ölümü izleyiciyi şoke etti. Yeni bölümde yaşanan diğer gelişmeler ise şunlardı;

Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.

Aslıhan’ın ağır bir şekilde yaraladığı Köpek ölecek mi? Günalp, yaşanan bu hadiseyi öğrendiğinde nasıl bir hamle yapacak? Ertuğrul ve Günalp’ın karşı karşıya gelmeleri nereye varacak? Tekfur Kritos’un Ahmet’e vereceği yeni görev ne olacak? Ahmet ve Marya arasındaki gerilim tırmanacak mı? Yaşananların akabinde Kayı Obası’nın ahvali ne olacak?