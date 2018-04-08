Diriliş Ertuğrul 114. Bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yeni bölüm yok mu?
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Çarşamba günleri izleyicilerle buluşan Diriliş Ertuğrul’un yeni fragmanı, son bölümün hemen ardından paylaşılıyordu. Diziden tüyo bekleyen izleyiciler ‘Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yeni bölüm yok mu?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tarihi dizinin akıbeti!
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanıyla ilgili açıklama dizinin resmi sosyal medya hesabından geldi. Tarihi dizinin onaylı Twitter hesabından yapılan açıklamada; “Aksiyon sahnelerimizin yoğunluğu nedeniyle dizimizin 11. Bölüm tanıtımı yetişmemiştir. Heyecan, aksiyon ve macera dolu yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul, Çarşamba günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacaktır.” İfadeleri kullanıldı.
En son 4 Nisan Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde Dizinin yayınlanan son bölümünde Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek tarafından bıçaklandı. Sadettin Köpek'i bıçaklamaya çalışan Aslıhan Hatun'un ölümü izleyiciyi şoke etti. Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı. Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti. Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmu
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